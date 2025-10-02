에어팟 프로3 분해했더니…"자가 수리 안된다"

애플이 새롭게 출시한 무선 이어폰 ‘에어팟 프로3’는 자가 수리가 힘들다는 지적이 제기됐다.

모바일 기기 수리 지원 업체 아이픽스잇이 에어팟 프로3를 분해한 결과 전작과 달리 자가 수리가 힘든 것으로 분석됐다고 맥루머스 등 외신들이 1일(현지시간) 보도했다.

애플은 그 동안 에어팟 프로3에 폼 타입 팁을 적용했다고 밝혔다. 실제로 이어버드 상단과 귀가 만나는 부분에 얇은 폼 층이 있는 것을 확인할 수 있다.

애플 에어팟 프로3의 제품 분해 영상이 공개됐다. (사진=아이픽스잇)

또, 에어팟 프로2 케이스에 있던 2개의 배터리 셀은 이번에 1.334Wh 용량의 단일 배터리로 교체됐다. 이로 인해 케이스의 배터리 사용 시간이 30시간 대신 24시간으로 줄어들었다. 케이스 내부의 희토류 자석도 줄었는데 맥세이프와 Qi2 무선 충전이 정상적으로 작동하도록 위치를 조정했다.

내부 부품을 살펴보기 위해 아이픽스잇은 제품을 사실상 파괴해야 했다. 애플이 에어팟 시리즈를 수리 불가능한 구조로 설계했기 때문이다.

에어팟은 1세대 출시 당시부터 배터리는 항상 접착제로 밀봉돼 있었으며, 에어팟 프로 3 역시 예외가 아니다. 아이픽스잇은 배터리 교체 난도가 너무 높아 많은 수리 업체들이 아예 시도조차 하지 않는다고 설명했다. 충전 케이스 또한 동일하게 접착제로 고정된 배터리를 사용한다.

현재로서는 이어버드와 케이스의 플라스틱에 흠집을 내지 않고 배터리를 수리할 방법은 없다. 특수 장비가 필요하고 이어버드와 케이스를 손상시키지 않고 수리하는 것도 불가능하기 때문에 아이픽스잇은 에어팟 프로3에 수리가능 점수 10점 만점에 0점을 줬다.