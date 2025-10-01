"M5 맥북 프로·아이패드 프로 출시 임박…비전 프로도?"

애플이 곧 M5칩 탑재 맥북 프로와 아이패드 프로를 출시할 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 맥루머스는 30일(현지시간) 미국 연방통신위원회(FCC) 문서를 인용해 애플이 아직 공개하지 않은 기기 모델 번호가 확인됐다고 보도했다.

M4, M4프로, M4맥스 칩 탑재 맥북 프로 (사진=애플)

공개된 모델 번호는 ▲A3357 ▲A3358 ▲A3359 ▲A3360 ▲A3361 ▲A3362 ▲A3434 등이다. 맥루머스는 A3357~A3362 모델은 M5 아이패드 프로 시리즈, A3434는 M5 맥북 프로 모델일 가능성이 높다고 전했다.

관련기사

FCC 문서에서는 제품의 구체적인 사양은 확인할 수 없으나, 일반적으로 제품 출시 몇 주 전에 해당 문서가 제출되기 때문에 신제품 공개가 임박했음을 시사한다.

이어 모델번호 A3416을 지닌 헤드셋 제품도 함께 포착돼 차세대 비전 프로도 조만간 등장할 것이라는 관측이 제기됐다.