M5 신형 아이패드 프로 언박싱 영상 나왔다

아직 발표되지 않은 애플의 M5 칩 기반 신형 아이패드 프로 언박싱 영상이 공개돼 화제가 되고 있다.

IT 전문 매체 맥루머스는 30일(현지시간) 러시아 유튜버 @Wylsacom이 해당 영상을 공개했다고 보도했다. 그는 지난해에도 출시 전 M4 칩 탑재 14인치 맥북 프로 영상을 먼저 공개한 적 있다. 따라서 이번 영상도 정확할 가능성이 많은 것으로 평가된다.

M5 신형 아이패드 프로 언박싱 영상이 공개됐다. (영상=유튜브@Wylsacom)

공개된 제품은 M5 칩과 256GB 스토리지, 스페이스 블랙 마감을 갖춘 13인치 아이패드 프로로 보인다. 전체적인 외관은 기존 M4 칩 탑재 모델과 큰 차이가 없으며, 후면 카메라 1개, 4개의 스피커, 스마트 커넥터 등 기존 기능이 유지됐다. 두께 역시 전작과 동일한 5.1mm로 추정된다.

M4 모델(좌측)과 M5 아이패드 프로를 비교한 모습 (출처=유튜브@Wylsacom)

영상에는 긱벤치6 벤치마크 테스트 결과도 담겼다. M5 칩은 M4 칩 대비 최대 12% 높은 멀티코어 CPU 성능과 최대 36% 향상된 GPU 성능을 보여준다. 아키텍처 역시 M4와 동일하게 성능 코어 3개, 효율 코어 6개로 구성된 9코어 CPU를 채택하고 있다.

또한, 256GB 아이패드 프로는 12GB 램을 탑재한 것으로 확인됐다. 이는 아이폰 17 프로와 동일한 수준으로, 기존 M4 아이패드 프로 256GB 모델(8GB 램)보다 향상됐다. 또, 아이패드OS 26을 실행하고 있으며, 설정 앱에서는 해당 기기의 배터리가 2025년 8월 생산됐다고 표시돼 있다.

일각에서는 차세대 아이패드 프로에 전면 카메라가 2개 탑재될 것으로 예상했으나, 이번 영상에서는 새로운 전면 카메라는 확인되지 않았다.

애플은 이달 중 M5 칩 탑재 아이패드 프로를 공식 발표할 것으로 전망된다.