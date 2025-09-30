애플워치, '수면 무호흡 알림 기능' 국내 도입

애플이 애플워치 '수면 무호흡 알림 기능'을 국내 도입했다고 30일 밝혔다.

수면 무호흡 알림 기능은 가속도계 데이터를 분석해 보통에서 심도 단계의 수면 무호흡 징후를 나타내는 호흡 방해 현상의 패턴을 식별한다.

수면 무호흡은 수면 중 호흡이 반복적으로 멈춰 혈액 내 이산화탄소량이 일시적으로 증가하는 수면 장애다.

애플워치 수면 무호흡 기능 알림 (사진=애플)

해당 기능은 호흡 방해라는 새로운 수치를 사용한다. '증가' 또는 '증가하지 않음'으로 수치를 분류한다.

알고리즘은 30일 이상 데이터를 분석해 일관된 수면 무호흡 징후를 포착하면 사용자에게 알림을 전송해 담당의와 상담할 수 있도록 한다.

애플워치 시리즈9와 울트라2 이상 모델 사용자는 '건강' 앱에서 수면 무호흡에 관한 참고 정보를 읽을 수 있다.

한편 애플은 지난해 애플워치 10을 출시하면서 해당 기능을 처음 선보였으나 국내 허가를 받지 못해 도입이 늦어졌다.