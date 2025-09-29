"차기 맥북 프로 양산 임박…OLED 모델은 내년 하반기"

차세대 맥북 프로 모델이 곧 대량 생산에 돌입한다는 소식이 나왔다.

블룸버그 통신은 28일(현지시간) 파워온 뉴스레터를 통해 애플이 새 맥북 프로를 곧 양산할 예정이라며, 올해 후반에서 내년 1분기 사이에 출시될 것으로 예상된다고 보도했다. 따라서 늦어도 내년 3월까지는 새 모델이 나온다는 의미다.

M4, M4프로, M4맥스 칩 탑재 맥북 프로 (사진=애플)

애플은 통상적으로 10월 신형 맥 제품을 선보이지만, 블룸버그 마크 거먼과 애플 공급망 분석가 궈밍치는 차세대 맥북 프로가 내년 초 출시될 가능성도 있다고 예측한 바 있다. 실제로 애플은 2023년 1월에 M2 프로•M2 맥스 칩 기반 맥북 프로를 공개한 선례가 있다.

차기 맥북 프로에는 M5•M5 프로•M5 맥스 칩이 탑재될 것으로 예상되지만 그 외 주요 변화에 대한 구체적인 정보는 아직 나오지 않은 상태다.

더 큰 변화는 내년 후반에 찾아올 예정이다. OLED 디스플레이가 적용돼 색 대비율이 향상되고, 터치 스크린 지원, 더 얇은 디자인, TSMC의 2나노 공정으로 생산된 M6•M6 프로•M6 맥스 칩을 탑재한 맥북 프로가 출시될 것으로 보인다.

또, 애플이 맥에 통신 연결 기능을 도입할 수 있다는 소문도 나온 상태다. 때문에 OLED 디스플레이 탑재 맥북 프로에는 아이폰16e의 C1 칩이나 아이폰 에어의 C1X 칩과 유사한 맞춤형 모뎀이 장착될 가능성도 제기된다. 아울러 전면 카메라를 둘러싼 노치가 지금보다 더 작아질 수 있다는 전망도 나왔다.