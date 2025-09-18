"OLED 맥북 프로, 터치스크린 디스플레이 탑재한다"

내년 대량 생산에 들어갈 예정인 애플의 첫 번째 OLED 맥북 프로가 터치스크린 디스플레이를 탑재할 예정이라고 맥루머스 등 외신들이 17일(현지시간) 보도했다.

애플 분석가 궈밍치는 엑스를 통해 “내년 말 양산 예정인 OLED 맥북 프로가 온셀(On-cell) 터치 기술이 적용된 터치 패널이 탑재될 것”이라고 밝혔다. 온셀 터치 기술은 별도의 전용 터치 층 없이, 디스플레이 패널의 최상층에 터치 센서를 직접 통합하는 방식이다.

M4, M4프로, M4맥스 칩 탑재 맥북 프로 (사진=애플)

궈밍치는 이 같은 변화가 "애플이 오랫동안 관찰해온 아이패드 사용자의 행태를 반영하는 것으로 보이며, 특정 상황에서는 터치 컨트롤이 생산성과 전반적인 사용자 경험을 향상시킬 수 있음을 보여준다"고 설명했다.

다만 그는 올해 4분기 양산 예정인 저가형 맥북에는 터치 패널이 지원되지 않을 것으로 내다봤다. 다만, 2027년 출시 예정인 2세대 저가형 맥북에는 터치 지원이 포함될 가능성이 있다고 전망했다.

최근 한 국내매체 보도에 따르면, 애플의 첫 OLED 맥북 프로에 삼성디스플레이가 패널을 공급할 것으로 알려졌다.

한편, 올해 말 출시설이 돌고 있는 M5 맥북 프로의 일정은 불확실한 상태다. 블룸버그 통신 마크 거먼은 지난 7월, 애플이 M5 맥북 프로 출시를 내년 초로 연기하는 방안을 검토 중이라고 전했다. 이후 그는 애플이 2026년 말에서 2027년 초 사이에 OLED 기반 맥북 프로를 출시할 것이라는 전망도 내놨다.

만약, 애플이 M5 맥북 프로 출시를 내년 초로 미룬다면, 같은 해에 맥북 프로를 두 번 업데이트되는 셈이다. 실제로 애플은 2023년 초에 M2 프로•M2 맥스 맥북 프로를 내놓은 데 이어 같은 해 10월 M3•M3 프로•M3 맥스 맥북 프로를 연이어 내놓은 바 있다.

맥루머스는 “어느 쪽이든 OLED 맥북 프로 모델은 더 얇은 디자인과 더 작은 노치에 터치스크린 지원 등 훨씬 더 큰 변화를 선보일 것으로 예상된다”고 밝혔다.