[영상] 아이폰 에어, 60kg 무게로 눌렀더니…"구부러졌다가 복원"

애플의 슬림형 스마트폰 ‘아이폰 에어’ 내구성 테스트 영상이 공개됐다고 톰스가이드 등 외신들이 17일(현지시간) 보도했다.

공개된 영상은 구체적인 내구성 수치보다는 아이폰 에어의 견고함을 강조하는 데 초점이 맞춰져 있다. 아이폰 에어의 굽힘 테스트 결과는 매우 인상적이었다고 톰스가이드는 전했다.

얇은 스마트폰은 쉽게 휘어진다는 우려가 늘 있어 왔다. 실제로 2014년 출시된 아이폰6과 아이폰6 플러스는 주머니 속에서 쉽게 휘어지는 이른바 ‘벤드게이트’ 논란에 휘말린 바 있다.

애플이 아이폰 에어의 내구성 테스트 영상을 공개했다. 아이폰 에어에 약 58kg의 압력을 가하자 기기는 구부러졌다가 이후 본래의 모습으로 돌아왔다. (영상=애플/톰스가이드)

이번 실험에서 애플은 아이폰 에어에 130파운드(약 58kg)의 압력을 가했다. 화면 속 아이폰 에어는 구부러졌으나, 곧 원래 형태로 복원되며 휘어짐 현상을 남기지 않았다.

아이폰17 디스플레이의 내구성 테스트 장면 (사진=애플/톰스가이드)

또, 애플은 아이폰17의 디스플레이 내구성을 보여주는 장면도 공개했다. 단단한 소재의 팁으로 화면을 문지른 뒤 닦아낸 결과, 눈에 띄는 손상은 보이지 않았다. 아이폰17에는 ‘세라믹 실드 2 글래스’가 적용돼 전작 대비 긁힘 저항성이 약 3배 가량 향상됐다고 애플은 설명했다.

관련기사

아이폰17 프로의 낙하 테스트 영상 (영상=애플/톰스가이드)

이와 함께 공개된 영상에는 아이폰17 프로의 낙하 테스트도 담겼다. 로봇이 아이폰17 프로를 다양한 높이에서 여러 재질의 바닥에 떨어뜨렸지만, 화면에 눈에 띄는 균열이나 손상은 보이지 않았다.

톰스가이드는 전체 영상을 봤을 때 “내구성이 전작에 비해 개선된 것으로 보인다”라는 평가를 내렸다. 다만, 어디까지나 실험실 조건에서 진행된 테스트로 실제 사용환경에서는 다양한 변수가 존재한다는 점을 염두해 두어야 한다고 덧붙였다.