"실시간 번역 기능, 에어팟 프로2·에어팟4서도 쓸 수 있다"

애플의 최신 무선 이어폰 ‘에어팟 프로 3’의 핵심 기능 중 하나인 ‘실시간 번역 기능’이 에어팟 프로 3 외에도 에어팟 프로2, 에어팟 4에서도 지원된다고 IT매체 나인투파이브맥이 1일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 이 기능은 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 기능이 있는 에어팟 프로2와 에어팟 4에서도 사용 가능하나 제약이 있다.

에어팟 프로2(왼쪽)와 에어팟 프로3(오른쪽)을 비교한 모습 (출처=애플)

이 기능을 사용하려면 iOS26을 구동하는 아이폰15 프로 이상 기기가 필요하다. 특히 실시간 번역 기능은 애플 인텔리전스를 기반으로 하기 때문에 아이폰15 프로 이상의 모델이 필요하다.

현재 실시간 번역 기능은 영어, 프랑스어, 독일어, 포르투갈어, 스페인어로 제공되며, 연말까지 한국어, 이탈리아어, 일본어, 중국어(간체) 4개 언어를 추가할 예정이다.

애플 iOS26에서 제공하는 실시간 번역 기능 (출처=애플)

실시간 번역 기능을 쓰려면 양쪽 에어팟의 기둥을 동시에 눌러 활성화하거나, 아이폰의 번역 앱에 있는 ‘라이브(Live)’ 탭을 누르면 된다. 기능이 활성화되면 에어팟 마이크가 외국어 음성을 감지하고 사용자가 설정한 언어를 이를 번역해 이어폰에서 재생해 준다.

쌍방 대화를 실시간 번역하려면 대화하는 양쪽 모두 최신 소프트웨어가 설치된 에어팟을 착용해야 한다. 만약 상대방이 최신 에어팟을 사용하지 않는다면, 일방향 번역만 가능하다. 이 경우 아이폰 화면에 표시되는 번역 텍스트를 상대방에게 보여주는 방식으로 보완할 수 있다.

또한, 이 기능은 아이폰 로컬 저장공간에 다운로드되어 있어 네트워크 연결이 없어도 오프라인 실행이 가능하다.