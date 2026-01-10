금에 '김치프리미엄' 붙자, 수입 554.7% '껑충'

유독 우리나라 금 값이 크게 오르면서 금 값 수입 규모도 대폭 늘어났다.

한국은행이 낸 '2025년 11월 국제수지 잠정치' 자료에 따르면 11월 국내로 들어온 금 수입은 전년 동기 대비 554.7% 증가했다.

한은 관계자는 "금 가격이 오르는 데다가 김치 프리미엄(국내 가격이 해외 가격보다 더 비싸게 거래되는 상태)이 확대되면서 수입이 급증했다"며 "국내 금 가격은 해외 대비 2025년 9월 3~6%, 10월에는 10~20% 정도로 올랐고 11월에는 0~5% 감소했는데 금 수요를 위한 금 거래소의 비축분으로 인한 수요가 있었다"고 설명했다.

사진=픽사베이

관세청 수출입무역통계 자료를 분석하면 2025년 1~11월 누적 금 수입량은 62.7톤 규모다. 코로나19 발발 이전인 2019년 누적 수입 규모는 23.2톤이었으나 코로나19 대유행을 거치면서 규모가 점차 확대됐다. ▲2021년에는 47.2톤 ▲2022년에는 22.2톤이었으며 2023년 18.7톤으로 잠시 주춤했다가 2024년 33.1톤으로 증가세를 띄었다.

2021~2025년 11월까지의 금 수입 중량.(자료=관세청 수출입무역통계)

실제 금을 판매하는 은행은 골드바 거래 규모가 지속 확대됐으며, 구매자들이 산 금을 받기 위해 수 달을 대기하는 진풍경도 벌어졌다.

신한은행에 따르면 지난해 11월 30일 까지 신한은행의 골드 판매와 재매입 등이 이뤄진 누적 거래량은 3톤으로, 2003년 신한은행이 골드뱅킹 서비스를 시작한 후 사상 최고치를 기록하기도 했다.