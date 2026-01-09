파스쿠찌, 에스더버니와 딸기 제철 공략

SPC그룹이 운영하는 이탈리아 정통 카페 브랜드 파스쿠찌가 캐릭터 ‘에스더버니’와 협업한 캠페인을 전개한다.

9일 파스쿠찌는 ‘에스더버니와 함께하는 달콤한 순간(Sweet Moment with Esther Bunny)’을 콘셉트로, 딸기와 요거트를 활용한 시즌 음료 2종을 출시했다. 에스더버니는 일러스트레이터 에스더 김이 만든 토끼 캐릭터로, 매장과 패키지 전반에 적용됐다.

신제품은 요거트와 딸기를 조합한 그라니따 위에 생딸기를 올린 ‘요거 딸기 그라니따’와, 딸기 라떼와 요거트에 생딸기 과육을 더한 ‘요거 딸기 라떼’다.

회사가 에스더버니와 협업해 출시한 음료 3종. (사진=파스쿠찌)

출시 기념 행사도 마련됐다. 해피포인트 앱에서는 12일부터 18일까지 딸기 음료 4종 구매 시 아메리카노(R) 1잔을 무료로 제공하는 쿠폰을 지급한다.

이커머스 채널을 통한 할인 행사도 진행된다. 11일 네이버 쇼핑 ‘오늘 끝딜’에서는 ‘요거 딸기 그라니따 & 카사타 티라미수 조각 케이크’ 세트를 30% 혜택가로 한정 판매하며, 19~25일에는 카카오톡 선물하기와 11번가에서 모바일 상품권을 최대 20% 할인한다.

파스쿠찌 관계자는 “딸기와 요거트의 상큼한 조합에 에스더버니의 감성을 더한 시즌 음료”라며 “다양한 혜택과 함께 딸기 시즌을 즐기길 바란다”고 말했다.