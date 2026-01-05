투썸플레이스, 딸기 활용한 계절 음료 출시

투썸플레이스가 제철 딸기를 활용한 계절 음료 4종을 한정 출시했다.

5알 회사에 따르면 이번 제품군에는 지난해 높은 판매고를 기록한 ‘딸기 듬뿍 라떼’와 ‘생딸기 듬뿍 주스’가 다시 포함됐다. 두 제품은 생딸기의 상큼한 풍미를 살린 메뉴로, 매 시즌 꾸준한 수요를 보이고 있다.

신제품으로는 ‘딸기 밀크 쉐이크’와 ‘딸기 바나나 쉐이크’를 선보였다. 딸기 밀크 쉐이크는 바닐라 빈과 초콜릿 칩을 더해 달콤한 맛과 식감을 강조했고, 딸기 바나나 쉐이크는 딸기와 바나나 조합으로 부드러운 맛을 구현했다.

(사진=투썸플레이스)

투썸플레이스는 기존 인기 메뉴와 트렌디한 신제품을 함께 구성해 선택 폭을 넓혔다는 설명이다. 회사 측은 스트로베리 시즌 음료가 겨울철 대표 메뉴로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

스트로베리 음료 4종은 전국 투썸플레이스 매장에서 순차적으로 판매되며, 매장별 판매 여부는 다를 수 있다.