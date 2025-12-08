스타벅스, ‘윈터 스카치 바닐라 라떼’ 한 달 만에 200만 잔 판매

스타벅스 코리아는 지난 10월 30일 겨울 음료로 선보인 ‘윈터 스카치 바닐라 라떼’가 출시 한 달 만에 판매 200만 잔을 돌파했다고 8일 밝혔다.

‘윈터 스카치 바닐라 라떼’는 음료 위에 얹어진 부드러운 버터 스카치 커피 크림과 진한 에스프레소 풍미의 조화가 돋보이는 음료로 라떼의 계절인 겨울에 제격이라는 호평과 함께 인기를 끌고 있다.

실제로 ‘윈터 스카치 바닐라 라떼’는 출시 2주 만에 100만 잔 판매를 달성한 데 이어, 겨울 스테디셀러로 알려진 ‘토피 넛 라떼’보다도 빠르게 200만 잔을 돌파했다.

‘윈터 스카치 바닐라 라떼’ (제공=스타벅스 코리아)

이와 함께 지난달 28일 새롭게 선보인 향긋한 와인향과 달콤한 과일의 풍미가 돋보이는 ‘클래식 뱅쇼 히비스커스 티’와 은은한 캐모마일 티에 달콤한 꿀을 더한 ‘캐모마일 허니 티 라떼’ 등 다양한 겨울 음료들이 인기를 얻고 있다.

이 밖에도 스타벅스는 매장과 온라인 채널에서 홀리데이 딜라이트 기획전을 열고, 다양한 굿즈와 디저트를 선보이며 할인 쿠폰 등 혜택을 제공하고 있다.

관련기사

또 이날부터 카카오톡 선물하기를 통해 스타벅스 케이크를 구매 시 5% 할인 혜택을 제공하고, 이번 크리스마스 프로모션 테마인 ‘월리를 찾아라’ 컬래버레이션 퍼즐을 선착순으로 증정한다.

최현정 스타벅스 식음개발담당은 “'윈터 스카치 바닐라 라떼'는 따뜻하게 마셨을 때 음료의 풍미와 부드러운 식감을 더욱 잘 느낄 수 있어 겨울에 즐기기 제격인 음료로 새롭게 급부상하고 있다”며, “스타벅스의 풍성한 연말 상품 및 이벤트와 함께 행복하고 따뜻한 겨울을 보내시길 바란다”고 말했다.