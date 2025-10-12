스타벅스, 라떼 5천만잔 판매 기념 '룰렛 챌린지' 이벤트 진행

스타벅스 코리아(대표 손정현)가 올해 1월부터 8월까지 라떼 음료 3종(카페 라떼, 플랫 화이트, 스타벅스 돌체 라떼)의 누적 판매량이 5천만 잔을 넘어선 것을 기념해 이달 13일부터 26일까지 ‘OCTOBER LATTE FESTA’(이하 라떼 페스타)를 진행한다고 12일 밝혔다.

라떼 페스타는 스타벅스 리워드 회원이라면 누구나 매일 한 번 스타벅스 앱 내 라떼 페스타 이벤트 배너의 ‘룰렛 챌린지’를 통해 참여 가능하다.

이벤트에 참여한 고객은 매일 ▲이벤트 음료 50% 할인 쿠폰 ▲이벤트 음료 1+1 쿠폰 ▲ 이벤트 음료 사이즈 업 쿠폰 ▲별 1개 중 하나를 랜덤으로 받을 수 있다. 발행되는 쿠폰은 당일 이벤트 대상 음료 구매 시 바로 사용할 수 있다.

이벤트 대상 음료는 총 7종(블랙 글레이즈드 라떼, 바닐라 라떼, 플랫 화이트, 코르타도, 스타벅스 돌체 라떼, 카페 라떼, 밀크카라멜 라떼)으로 구성됐다.

스타벅스의 라떼 음료는 오랜 시간 변함없는 사랑을 받아왔다. 실제로 대표 메뉴인 ‘카페 라떼’는 판매량 집계를 시작한 이래 매년 인기 음료 TOP3에 꾸준히 이름을 올리며 그 인기를 입증하고 있다. 스타벅스는 여기에 그치지 않고, 고객의 다양한 취향을 반영해 라떼 라인업을 확장하며 한층 풍성한 커피 경험을 제공하고 있다.

지난 9월 새롭게 선보인 깊고 진한 커피 풍미의 ‘코르타도’가 대표적인 예이다. ‘코르타도’는 기본 에스프레소 샷을 활용하는 일반적인 커피 음료와 달리 리스트레토 3샷으로 제조된다.

리스트레토 샷은 에스프레소 샷의 4분의 3만을 추출하여 상대적으로 쓴맛이 적고 은은한 단맛이 특징으로 ‘플랫 화이트’에도 사용되는 추출 방법이다. 아울러 스팀밀크와 어우러질 수 있도록 기존 에스프레소 로스트에서 50%만 로스팅 된 블론드 에스프레소를 사용해 부드러운 맛을 극대화했다.

다양한 라떼 라인업 중 올가을 많은 고객들의 인기를 얻고 있는 음료는 ‘블랙 글레이즈드 라떼’이다. 아인슈페너를 연상시키는 글레이즈드 폼과 모카 드리즐, 흑당 파우더의 조화로운 단맛이 매력적인 음료로 출시 20일 만에 250만 잔이 판매되며 ‘3세대 라떼’라는 애칭과 함께 라떼계 아이돌의 인기를 입증하고 있다.

또한 스타벅스는 지속적인 고객 의견을 경청해 ‘바닐라 라떼’를 상시 판매 메뉴로 새롭게 선보였다. 기존에는 카페 라떼에 바닐라 시럽을 추가해야 했던 바닐라 라떼를 추가 비용이나 별도의 커스텀 없이 편리하게 즐길 수 있도록 한 것이다.

이 밖에도 스타벅스에서는 ‘스타벅스 돌체 라떼’, ‘밀크카라멜 라떼’ 등 기호에 맞는 다양한 라떼를 만나볼 수 있다.

스타벅스 이상미 마케팅담당은 “고객들이 취향에 맞게 다양한 라떼를 즐길 수 있도록 라떼 페스타를 기획했다”라며, “선선해진 날씨 따뜻한 스타벅스 라떼 한 잔과 함께 일상의 작은 여유를 만끽하시길 바란다”라고 말했다.