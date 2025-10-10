"코트사이드 현장감 그대로"...애플 비전 프로, LA 레이커스 경기 생중계

애플이 자사 혼합현실(MR) 헤드셋 ‘비전 프로’를 통해 NBA 경기를 ‘몰입형 영상’으로 제공한다고 9일(현지시간) 밝혔다. 

이번 시즌에는 LA 레이커스 경기 일부를 생생하게 볼 수 있다. 헤드셋을 착용한 이용자는 마치 경기장 코트 바로 앞에 앉은 듯한 시야로 경기를 관람할 수 있게 된다.

애플 측은 “비전 프로 이용자들은 마치 코트사이드에 앉아 있는 것처럼 각 경기의 열기를 생생히 느낄 수 있다"며 "기존 방송으로는 담을 수 없던 시점에서 경기를 경험하게 된다"고 설명했다. 

비전 프로는 출시 이후 잠수함 내부를 배경으로 한 단편 드라마, 메탈리카 콘서트, 2024년 NBA 올스타전을 다룬 단편 영상 등 다양한 몰입형 콘텐츠를 선보여왔다. 

외신은 이번 레이커스 경기 중계가 비전 프로 최초의 ‘실시간 스포츠 생중계’ 콘텐츠라는 점에서 의미가 크다고 봤다. 

첫 경기 중계는 내년 초 NBA 앱 또는 새로 공개될 스펙트럼 스포츠넷앱을 통해 제공될 예정이다. 경기 일정은 올가을 중 공개되며, 이용자는 비전OS 26 버전으로 업데이트해야 시청할 수 있다.

