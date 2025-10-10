CJ올리브영, 홍대서 퍼스널케어 팝업 ‘헤바 라운지’ 운영

CJ올리브영(대표 이선정, 이하 올리브영)이 ‘트렌드팟 바이 올리브영홍대’에서 특별한 샤워 케어 경험을 제안하는 체험형 팝업스토어 ‘올리브영 헤바 라운지’를 오는 26일까지 운영한다고 10일 밝혔다.

최근 Z세대 사이에서는 샤워를 단순 위생 관리에서 ‘자기관리의 시간’으로 받아들이는 트렌드가 확산하고 있다. 매일 하는 ‘데일리’ 샤워와 힐링과 셀프 케어를 위한 ‘스페셜’ 샤워를 구분하면서다. 국내외 SNS에서도 #스키니피케이션 #글래스헤어 등 관련 키워드가 인기를 끌며 헤어∙바디케어가 주목받고 있다.

올리브영은 이러한 흐름에 맞춰 샤워를 뷰티 루틴의 확장된 단계로 제안하고자 뷰티 라운지 콘셉트의 ‘올리브영 헤바 라운지’를 기획했다. 고객이 새로운 샤워 케어 트렌드와 필요성을 직관적으로 체험할 수 있도록 다채로운 프로그램을 마련한 것이 특징이다.

이번 팝업에는 올리브영의 대표 헤어∙바디케어 브랜드인 ▲라보에이치 ▲피노 ▲일리윤 ▲넛세린이참여해 약 40종의 퍼스널케어 아이템을 선보인다. 브랜드별로 헤어라인, 극손상모, 트러블, 바디 탄력 등 주요 고민에 특화된 맞춤형 체험도 제공한다.

팝업은 총 4개의 체험존으로 운영한다. 리셉션에서 개인별 고민 체크리스트를 작성한 뒤 각 체험존에서 나만의 솔루션을 제안받을 수 있다. 체험존에서는 ‘헤어라인 채우기’, ‘손상모 리본 터널 체험’ 등 간단한 미션을 하고 브랜드의 대표 제품을 직접 발라볼 수 있다.

모든 체험존을 완료한 고객에게는 올리브영이 엄선한 헤어∙바디케어 상품으로 구성한 ‘애프터 케어 패키지’를 제공한다. 현장에서 상품을 구매한 고객에게는 이번 팝업 한정 스페셜 굿즈와 브랜드별 사은품을 증정한다. ‘올리브 멤버스’ 회원은 5만원 이상 구매 시 ‘올리브 키트 헤어바디 에디션’을 선착순으로 받을 수 있다.

올리브영 관계자는 “헤바 라운지는 세분화된 퍼스널케어 수요에 맞춰 일상의 샤워를 힐링과 뷰티 루틴으로 확장하는 새로운 방식을 제안한다”라며 “앞으로도 고객이 차별화된 뷰티 트렌드를 직접 경험할 수 있는 다양한 기회를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.