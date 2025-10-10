BBQ "10월에도 금요일 4천원 할인"

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹(회장 윤홍근)이 10월 한 달간 매주 금요일마다 BBQ앱 및 웹사이트에서 황금올리브치킨 시리즈를 4천원 할인하는 ‘블랙 프라이드 데이’ 기획전을 진행한다고 10일 밝혔다.

대상 메뉴는 BBQ의 시그니처 메뉴 ‘황금올리브치킨’과 매콤한 맛으로 지속적인 사랑을 받는 ‘황금올리브치킨 핫크리스피’다. 해당 메뉴를 선택하면 할인 쿠폰이 자동으로 적용되며, 발행된 쿠폰은 당일에만 사용 가능하다.

블랙 프라이드 데이 기획전은 주말을 앞두고 치킨 수요가 가장 높아지는 금요일에 맞춰 기획됐다. 해당 행사는 소비자들의 뜨거운 반응으로 지속적으로 앵콜 진행하며 인기 프로모션으로 자리매김했다.

BBQ치킨

BBQ 관계자는 “추석 연휴를 마무리하고 징검다리 휴일까지 즐기는 10월엔 재충전이 필요한 시기”라며 “BBQ와 함께 매주 금요일을 즐겁게 보내시길 바란다”고 밝혔다.