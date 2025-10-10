KT알파, 1천만원 상당 경품 증정 '슈퍼쇼핑K' 행사 진행

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 올 하반기 최대 혜택의 쇼핑행사인 ‘슈퍼쇼핑K’를 10일부터 26일까지 진행한다고 이날 밝혔다. 다양한 방송상품 편성과 함께 1천만원 상당의 경품부터 매일 응모 가능한 ‘행운복권’ 등 총 1억원 상당의 선물을 마련했다.

KT알파 쇼핑은 홈쇼핑 업계 정상급 쇼호스트가 출연하는 고정 프로그램 및 카테고리별 특화 프로그램들을 통해 최신 트렌드를 반영한 방송상품을 대거 선보일 예정이다.

▲28년차 베테랑 ‘갓(GOD) 지나’ 이진아 쇼호스트가 제안하는 프리미엄 라이프스타일 ‘이진아 셀렉션’, ▲지난해 4월 선보여 간판 프로그램으로 자리잡은 이수정 쇼호스트의 ‘수정샵(#)’, ▲패션 특화 방송 ‘최현우의 초이스’, ▲뷰티 특화 방송 ‘뷰티풀선데이’, ▲굿모닝 굿라이프 모토의 건강기능식품 방송 ‘굿굿쇼’, ▲레포츠 전문 ‘다이나믹스타일’ 등을 통해 차별화된 상품을 만나볼 수 있다.

이와 함께 ‘슈퍼쇼핑K’ 행사 기간 내 방송상품을 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 1천만원 상당의 경품을 증정한다. 경품으로는 코지마 안마의자(2명), 갤럭시 Z폴드(2명), 스타벅스 기프티쇼(100명), KT알파 쇼핑 적립금 1만원(300명)이 있다. 별도 신청 없이 경품 추첨에 자동 응모되며, 당첨자에게는 행사 종료 이후 개별 안내할 예정이다.

매일 총 100만원의 당첨금이 주어지는 ‘행운복권’ 프로모션도 진행한다. 모바일 이벤트페이지에 응모하면 매일 20명을 추첨, 다음날 오전 10시 당첨자에게 KT알파 쇼핑 5만원 적립금을 지급한다.

또한 매일 오전 10시 선착순 고객 1천명을 대상으로 5천원 할인쿠폰도 증정한다. 이 외에도 방송상품을 모바일앱으로 구매할 경우 10% 적립금에 최대 10% 청구할인을 더해 최대 23만원까지 혜택을 제공한다.