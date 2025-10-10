‘마인크래프트 무비’ 속편 제작 확정

전 세계적으로 흥행한 ‘마인크래프트 무비’ 속편이 나온다. 첫 번째 영화 인기에 힘입어 워너브라더스 디스커버리가 후속작 제작에 착수했으며, 개봉일은 2027년 7월 23일로 확정됐다.

9일(현지시간) 미국 엔터테인먼트 전문지 데드라인은 ‘내폴레옹 다이너마이트’로 알려진 재러드 헤스 감독이 ‘마인크래프트 무비’ 2편을 연출할 예정이라고 보도했다. 다만 워너브라더스 디스커버리는 1편의 출연진 중 누가 복귀할지는 아직 공개하지 않았다.

지난 1편은 미국에서 ‘비디오게임 원작 영화 사상 최대 규모의 오프닝 주말 흥행’을 기록하며 대성공을 거뒀다는 평가를 받는다. 외신은 이 영화가 올해 개봉작 중 두 번째로 높은 수익을 올렸으며, 전 세계 매출이 약 10억 달러(약 1조4천억원)에 달했다고 전했다. 이 같은 성과 덕분에 후속편 제작은 예견된 수순이라는 예상이 많았다.

마인크래프트 무비

닌텐도 역시 자사 인기 게임 시리즈의 영화화를 이어간다. ‘슈퍼 마리오 갤럭시 무비’가 내년 4월 3일 전 세계 극장 개봉을 앞두고 있다.