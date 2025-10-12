쿠팡, 13일까지 ‘와우세일페스타’ 개최

쿠팡이 ‘와우세일페스타’를 오는 13일까지 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 행사는 와우회원 대상 특별 기획전으로, 장보기·셀프케어·다이어트 등 다양한 테마관을 통해 2만여개의 상품을 선보인다.

이번 기획전에서는 580여개의 인기 브랜드가 함께한다. 총 14개 카테고리에서는 폭넓은 상품 구성을 자랑한다. 참여 카테고리는 ▲식품 ▲생활용품 ▲가전·디지털 ▲로켓프레시(신선식품) ▲홈인테리어 ▲뷰티 ▲주방용품 ▲패션 ▲반려용품 ▲출산·유아 ▲스포츠·레저 ▲문구·사무용품 ▲자동차용품 ▲완구·취미 등이다.

주요 테마관으로는 ‘알뜰 장보기’에서 신선·가공식품, 생활용품, 홈인테리어, 주방용품 관련 제품을 추천한다. ‘나를 위한 선물’에서는 럭셔리 뷰티, 미용기기, 디지털 기기 등 나를 위한 선물 아이템을 ‘급찐급빠’에서는 다이어트 보조제, 닭가슴살, 샐러드 등 건강 식품과 요가매트 등 운동 관련 제품을 만나볼 수 있다.

쿠팡 관계자는 “추석 연휴 이후 고객들이 일상으로 돌아가는 시점에 필요한 제품들을 합리적인 가격에 한 번에 만나볼 수 있도록 이번 기획전을 마련했다”며 “장보기부터 셀프케어, 다이어트까지 다양한 테마관을 통해 알뜰하고 즐거운 쇼핑 경험을 누리시길 바란다”고 말했다.