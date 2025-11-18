美 스타벅스, 타겟과 ‘연말 한정 음료’ 출시

미국 소매업계에서 어려움을 겪고 있는 타겟과 스타벅스가 연말 고객 유치를 위해 손을 잡았다.

17일(현지시간) CNN 등에 따르면 양사는 이날 타겟 매장 내 스타벅스에서만 구매할 수 있는 ‘프로즌 페퍼민트 핫초콜릿’ 음료를 독점 출시했다. 타겟의 약 2천개 매장 대부분에 스타벅스가 입점해 있지만, 연말 시즌 한정 음료를 공동으로 출시하는 것은 이번이 처음이다.

해당 음료 가격은 그란데 기준 5.95 달러(약 8천700원)다. 타겟 유료 멤버십 회원은 일반 고객보다 하루 앞서 구매할 수 있다.

타겟 매장 내 스타벅스에서만 판매하는 ‘프로즌 페퍼민트 핫초콜릿’. (사진=스타벅스 홈페이지)

양사는 이번 한정 음료가 연말 쇼핑 시즌에 고객을 타겟 매장으로 끌어들이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

올해 미국 소매업체들은 인플레이션과 관세 부담으로 소비자 심리가 기록적 저점에 가까워지며 큰 압박을 받고 있다. 여러 소비재 기업들은 최근 분기 실적 발표에서 저소득층 소비자들이 가격 민감도가 높아지며 비필수 품목 소비를 줄이고 있다고 지적했다.

이런 흐름은 타겟과 스타벅스에 큰 타격을 줬다는 분석이다. 타겟은 충동구매 상품이나 홈데코 등 선택 소비 비중이 높은 제품을 주로 판매하고, 스타벅스는 다양한 커피 프랜차이즈와 저가 카페가 늘어나면서 고가 음료의 가성비가 떨어진다는 평가를 받고 있기 때문이다.

타겟은 다양성·형평성·포용(DEI) 정책을 둘러싼 입장 변화가 논란을 불러오면서 두 분기 연속 방문객 감소를 겪고 있다. 스타벅스 역시 새 CEO가 취임 1년 차에 구조조정에 나서 매장 폐쇄와 감원을 진행하고 있으며, 직원 파업도 이어지고 있다.

닐 손더스 글로벌데이터 전무는 CNN에 “이번 독점 음료는 매장 경험에 새로움을 더하기 위한 전략의 일환”이라며 “소비자들은 특히 음료에서 독점 메뉴를 선호하기 때문에, 이 음료를 맛보기 위해 타겟을 방문하는 계기가 될 수 있다”고 말했다.