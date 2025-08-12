美 타겟, 10분기 연속 실적 부진에 CEO 교체 검토

미국 대형 소매 유통업체 타겟이 장기 실적 부진과 내부 불만 속에 최고경영자(CEO) 교체를 검토하고 있다.

11일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 타겟 이사회는 현재 브라이언 코넬 CEO의 후임 인선 작업을 진행 중이다. 후보군에는 마이클 피델케 최고운영책임자(COO)가 포함된 것으로 알려졌다.

피델케는 2003년 재무 인턴으로 입사해 최고재무책임자(CFO)를 거친 뒤 올해 초 운영 효율화 프로젝트를 총괄하고 있다.

(사진=타겟 홈페이지)

코넬은 지난 2014년 CEO에 취임해 10년 넘게 회사를 이끌어왔다. 2022년 이사회는 정년 규정을 없애며 임기를 약 3년 더 연장했지만, 타겟은 10분기 연속 매출이 정체하거나 감소했다.

지난 6월 초 실시된 전사 직원 설문조사에서는 응답자의 절반이 “회사가 경쟁력을 회복하기 위한 변화를 충분히 하지 않고 있다”고 답했다. 응답자의 40%는 회사의 미래에 대한 신뢰가 없다고 했다. 특히 본사 직원들의 만족도는 더 낮았다.

내부 자료와 전·현직 임원들에 따르면 타겟은 더 저렴하거나 나은 매장 경험을 제공하는 경쟁사로 소비자들이 이동하면서 입지가 흔들렸다. 여기에 성소수자 프라이드(Pride) 상품 구성과 기업의 다양성·형평성·포용성(DEI) 정책을 둘러싼 ‘문화 전쟁’ 논란도 부담으로 작용했다.

코넬은 2년 넘게 독창적인 제품, 합리적인 가격, 재고 관리 등 기본기를 개선하는 전략으로 반등하겠다고 밝혀왔지만, 현재까지 이 전략은 매출 성장을 크게 이끌어 내지 못했다는 지적이다. 타겟은 오는 20일 2분기 실적을 발표할 예정이다.

관련기사

일부 투자자들은 외부 인사를 통한 ‘전면 쇄신’을 요구하고 있다. 미즈호증권이 실시한 설문에서 응답 투자자의 96%가 차기 CEO로 외부 인사를 선호한다고 답했다.

미즈호증권의 수석 애널리스트 데이비드 벨린저는 “투자자들은 타겟이 사실상 탈선했다고 보고 있다”며 “전면적인 변화를 추진하는 방법은 외부 인사를 영입하는 것”이라고 말했다.