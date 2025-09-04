美 스타벅스, 단백질 강화 음료 선보인다…콜드폼·라떼 출시

스타벅스가 단백질을 강화한 콜드폼과 라떼를 이달 말 미국 전역에서 출시한다. 건강·다이어트 열풍에 맞춰 단백질 수요가 급증하는 소비자 트렌드를 반영한 신메뉴다.

2일(현지시간) CNBC에 따르면 스타벅스가 이달 말에 출시하는 단백질 콜드폼은 그란데 사이즈 기준 19~26g의 단백질을 섭취할 수 있다. 단백질 라떼 한 잔에는 27~36g의 단백질이 포함된다.

트레시 리버만 스타벅스 글로벌 최고브랜드책임자(CBO)는 성명에서 “스타벅스로의 회복 과정에서 우리는 혁신적이고 고객에게 공감을 얻을 수 있는 메뉴를 통해 브랜드를 현대화하는 데 집중하고 있다”고 말했다.

스타벅스 단백질 음료. (사진=스타벅스 홈페이지)

단백질 콜드폼은 신 메뉴인 바나나 맛을 비롯해 바닐라, 말차, 초콜릿, 브라운슈가, 솔티드 캐러멜, 플레인 등 다양한 맛으로 출시된다. 시즌 한정으로 펌킨도 선보일 예정이다.

콜드폼은 지난 2018년 도입 이후 이는 고객들이 가장 즐겨 찾는 음료 커스터마이징 중 하나로 자리 잡았다. 회사에 따르면 스타벅스 음료 7잔 중 1잔에는 콜드폼이 들어간다.

단백질 라떼는 바리스타가 2% 우유와 무맛 단백질 파우더를 블렌딩해 만든 단백질 강화 우유로 제조된다. 향후 다른 음료에도 이 단백질 우유를 추가할 수 있게 될 예정이다.

이번 스타벅스의 신메뉴는 미국 소비자들이 근육량을 늘리거나 식후 포만감을 오래 유지하기 위해 단백질 섭취를 늘리고 있는 트렌드를 반영한 것이다.

메뉴·소비자 선호를 추적하는 데이터센셜에 따르면 지난 2분기 미국 소비자의 약 3분의 1이 ‘고단백’을 선호한다고 답했다. 이는 3년 전 24%에서 크게 늘어난 수치다.