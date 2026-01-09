'로봇 부품' 에스비비테크, CES서 초정밀 구동 기술력 부각

[라스베이거스(미국)=신영빈 기자] 초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크가 'CES 2026'에서 로봇 움직임을 책임지는 핵심 부품을 전면에 내세웠다.

에스비비테크는 오는 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 규모 IT·전자 전시회 CES 2026에 휴머노이드 맥스(M.AX) 얼라이언스 일원으로 참가했다.

에스비비테크는 공동관에서 ▲하모닉 감속기 ▲소형 액추에이터 ▲조향·편심 구동기 등을 선보였다. 전시 제품은 실제 로봇에 장착 가능한 형태로 구현했다. 휴머노이드와 로봇이 요구하는 정밀한 구동 성능과 적용 가능성을 직관적으로 보여줬다.

류재완 에스비비테크 대표가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 CES 2026 휴머노이드 M.AX 얼라이언스 공동관에서 부품 기술을 소개하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

특히 휴머노이드 로봇과 소형 모빌리티에 적용되는 구동 기술을 중심으로, 반복 동작 안정성과 정밀 제어 능력을 강조할 계획이다. 전시 부스에서는 완성 로봇 제조사와 부품 바이어들이 구동 구조와 적용 시나리오를 직접 확인할 수 있도록 구성된다.

에스비비테크는 행사 기간 중 진행되는 미디어 브리핑과 네트워킹 프로그램을 통해 글로벌 미디어와 완성 로봇 제조사, 해외 부품 바이어들과의 접점을 확대하고, 신규 고객사 발굴과 장기 파트너십 구축을 통한 글로벌 매출 기반 확대에 나설 예정이다.

류재완 에스비비테크 대표는 "이번 전시를 통해 휴머노이드와 로보틱스 분야에서 로봇 핵심 부품의 중요성과 에스비비테크 기술력을 글로벌 시장에 각인시키고 해외 사업 기회를 적극 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

에스비비테크는 하모닉 감속기를 국내 최초로 개발·양산하며 국산화를 이끈 초정밀 로봇 구동부품 전문기업이다. 최근에는 감속기 단일 공급을 넘어 액추에이터 완제품까지 포트폴리오를 확장하고 있으며, 휴머노이드와 협동로봇, 모빌리티 등 다양한 로봇 플랫폼을 겨냥한 구동 솔루션을 강화하고 있다.

에스비비테크 M-액추에이터 (사진=에스비비테크)

회사는 충남 천안 입장면에 액추에이터 전용 공장을 구축해 시양산에 돌입했으며, 내년 3월 감속기 사업부를 천안으로 전면 이전해 감속기-액추에이터 수직계열화 기반 양산 체계를 본격화할 계획이다. 이를 통해 납기 안정성과 원가 경쟁력을 동시에 끌어올린다는 전략이다.

제품 전략 측면에서는 저감속비, 박형(CSD·SHD), 경량화 등 하모닉 감속기 라인업을 전방위로 확대하고 있다. 지난해부터 글로벌 대형 고객사(L사) 향 하모닉 감속기 공급도 본격화하며, 대형 고객 대응을 위한 양산 역량 확보에 주력하고 있다.

로봇 외 산업 확장도 진행 중이다. TSMC향 반도체 웨이퍼 공정 장비용 베어링을 공급하며, 나노 단위 정밀 제어와 저진동·저파티클 특성이 요구되는 반도체 제조 장비 시장에서도 기술력을 입증했다. 반도체 베어링 사업은 회사의 매출 구조를 다변화하는 동시에 안정적인 수익원으로 자리 잡고 있다.

모빌리티 분야에서는 현대차그룹 로보틱스랩 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드'에 적용되는 드라이브 앤 리프트(DnL) 모듈 내 조향·편심 구동기 개발을 맡아 시양산을 진행 중이다. DnL 모듈은 구동·조향·브레이크 기능을 통합한 액추에이터로, 제자리 360도 회전과 차체 기울기 제어 등 고난도 모션 구현을 가능하게 한다.

류 대표는 휴머노이드 로봇이 산업 현장에 안착하기 위해서는 안정적인 구동 성능과 내구성이 필수라고 강조했다. 에스비비테크는 감속기에서 액추에이터, 구동 모듈로 이어지는 기술 축적을 통해 휴머노이드와 차세대 로보틱스 산업 전반을 뒷받침하는 핵심 부품 기업으로 도약한다는 계획이다.