에스비비테크, 3분기 누적 매출 50억원…전년比 29.2%↑

초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 올해 3분기 별도기준 누적 매출액이 전년 동기 대비 29.2% 증가한 50억2천700만원을 기록했다고 14일 공시했다.

베어링 부문 매출이 전년 동기 대비 48% 증가한 것이 주효했다. 베어링 전방산업인 반도체 경기 회복에 따라 생산설비 가동률이 늘었고, 대만 반도체 회사향 수출 증가가 성장을 견인했다는 분석이다.

누적 영업손실과 당기순손실은 각각 59억6천179만원, 61억9천427만원을 기록했다. 액추에이터 및 감속기 사업 확장을 위한 연구개발(R&D)과 양산 대비 인력 확충에 따른 인건비와 설비 투자에 의한 감가상각비가 영향을 줬다.

현재 에스비비테크는 기업의 제조 공정 효율성을 높이는 로봇 및 모빌리티에 적용되는 구동모듈 개발에 집중하고 있다.

최근에는 현대자동차그룹 로보틱스랩의 신개념 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드' 핵심부품인 드라이브 앤 리프트(DnL) 모듈 내 '조향·편심 구동기' 개발 협력에 나서는 등 글로벌 소형 모빌리티 시장에서 핵심부품 기업으로서의 입지를 강화 중이다.

DnL 모듈은 구동, 조향, 브레이크 시스템이 하나의 구조로 통합된 액추에이터 장치다. 에스비비테크는 DnL 모듈 내 '조향·편심 구동기' 시양산 중이다. 내년 초 고객사 양산물량을 기대하고 있다.

이 외에도 국내 주요 협동로봇사 2곳과 액추에이터 납품을 위한 최종 테스트를 진행 중이다. 회사는 충남 천안시 입장면에 액추에이터 전용 공장을 구축하고, 감속기를 포함한 액추에이터 사업을 확대할 계획이다.

에스비비테크 관계자는 "당사는 매년 급성장하는 로봇 산업에서 영향력을 확대하기 위해 R&D 투자를 지속 확대하는 등 감속기 단일 공급에서 벗어나 모터 및 제어기를 포함한 액추에이터 기업으로 도약하고 있다"고 말했다.