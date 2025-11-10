에스비비테크, 로봇발전유공 국무총리상

초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 2025 기계·로봇산업발전 유공자 정부 포상식에서 국무총리상을 수상했다고 10일 밝혔다.

에스비비테크는 로봇 구동모듈 핵심 부품인 하모닉 감속기를 국내 최초로 개발 및 양산해 국산화에 성공한 국내 대표 초정밀 로봇 구동모듈 기업이다.

이정호 에스비비테크 이사(사진 맨 오른쪽)가 '로보월드 2025'에서 열린 '2025 기계, 로봇산업발전 유공자 정부 포상식'에서 국무총리상을 수상하고 있다. (사진=에스비비테크)

고성능 감속기, 베어링 경량화 및 표준화 등을 이끌어냈다는 공로를 인정받았다. 로봇 구동모듈 핵심 부품인 하모닉 감속기를 국산화하는 등 기술 자립 성과가 주목됐다.

회사는 최근 '2025 로보월드'에 참가해 감속기 라인업을 비롯해 소형 모빌리티 DnL 모듈 조향편심부, 하모닉 감속기 경량화 모델, 3점식 감속기 등 제품을 선보였다.

관련기사

향후 로봇 매출원가 비중이 큰 감속기와 모터 등을 일체화한 액추에이터 생산 확대를 통해 중국과 일본, 대만 등 글로벌 시장 공략을 강화할 계획이다.

류재완 에스비비테크 대표는 "하모닉 감속기 등 자사의 핵심 기술을 일반 대중들에게 자세히 알릴 수 있었다"라며 "지속적인 기술 개발을 통해 자사의 역량을 더욱 발전시켜 나가겠다"고 말했다.