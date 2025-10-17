에스비비테크, 中 국제산업박람회 2025 참관

초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 지난 9월 23일부터 27일까지 중국 상하이 국가컨벤션센터(NECC)에서 열린 '2025 상하이 국제산업박람회(CIIF)'에 참관했다고 17일 밝혔다.

1999년부터 매년 개최돼 올해로 27회를 맞은 CIIF는 세계 최대 규모 산업·로봇 전시회 중 하나다. 올해 박람회에는 전 세계 3천여 개 기업이 참가했다.

중국 상하이 휴머노이르 로봇 업체인 '푸리에'의 휴머노이드 로봇 시연 모습 (사진=에스비비테크)

류재완 대표를 비롯한 주요 기술진은 직접 박람회 현장을 방문해 중국 로봇 시장의 기술 트렌드와 휴머노이드 생태계 구축 흐름을 분석하고, 나아가 현지 주요 로봇 부품·제조 기업들과 전략적 협업 가능성을 논의했다.

이번 참관을 통해 에스비비테크는 중국을 비롯한 글로벌 주요 로봇·부품 기업들과의 기술 교류 및 향후 전략적 협업을 위한 물꼬를 텄다. 특히 휴머노이드 로봇용 감속기·액추에이터 등 로봇의 고부가가치 부품에 대한 협력 기회를 구체화하고 있다.

류재완 에스비비테크 대표는 "중국은 로봇 산업 '기술 자립'을 국가 전략으로 삼고 부품 단계부터 생태계를 확장하고 있다"며 "핵심 기술 고도화와 해외 파트너십 확대를 통해 글로벌 밸류체인 속 주도권 확보에 나서겠다"고 말했다

한편 에스비비테크는 로봇 구동모듈 핵심 부품인 하모닉 감속기를 국내 최초로 개발한 초정밀 로봇 구동모듈 기업이다. 중국·일본·대만 등 아시아 주요 시장 공략을 가속화하고 있다.