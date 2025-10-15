에스비비테크, 현대차 '모베드' 핵심부품 개발 협력

초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 현대자동차그룹 로보틱스랩 신개념 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드' 핵심 부품인 드라이브 앤 리프트(DnL) 모듈 내 '조향·편심 구동기' 개발 협력에 나선다고 15일 밝혔다.

DnL 모듈은 구동, 조향, 브레이크 시스템이 하나로 통합된 액추에이터 장치다. 모베드의 각 바퀴가 독립적으로 움직일 수 있도록 지원하는 핵심 부품이다.

에스비비테크는 모베드 모빌리티의 정밀 제어를 담당하는 DnL 모듈 내 조향·편심 구동기의 개발을 맡아 모베드의 자유로운 모션 구현에 기여한다.

DnL 모듈이 탑재된 모베드는 ▲제자리 360도 회전 ▲차체 기울기 조정 ▲적재물의 정밀한 위치 이동 등 기존 모빌리티에서 구현하기 어려웠던 여러 동작을 수행할 수 있다.

회사 측은 이번 DnL 모듈 내 조향·편심 구동기 개발 협력을 통해 소형 모빌리티에 최적화된 정밀구동 기술력과 미래 성장 가능성을 입증했다고 평가했다.

회사는 글로벌 소형 모빌리티 시장에서 핵심 부품 기업으로서 입지를 강화하고, 모빌리티·로보틱스 산업 기반의 매출 파이프라인을 다각화하는 등 실적 턴어라운드와 지속 가능한 수익성 확보에 나설 계획이다.

관련기사

류재완 에스비비테크 대표는 "글로벌 기업으로부터 구동모듈 분야에 대한 에스비비테크의 기술력을 인정받았다"며 "모빌리티·로보틱스 산업 글로벌 경쟁력 강화에 기여해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 에스비비테크는 로봇 구동모듈 핵심 부품인 하모닉 감속기를 국내 최초로 개발 및 양산해 국산화에 성공한 국내 대표 초정밀 로봇 구동모듈 기업이다.