에스비비테크, 하모닉 감속기 신제품 선봬

초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 5일부터 8일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 '2025 로보월드'에 참가해 부품 기술을 선보인다고 5일 밝혔다.

에스비비테크는 하모닉 감속기 라인업을 비롯해 소형 모빌리티 드라이브 앤 리프트(DnL) 모듈 조향편심부, 하모닉 감속기 경량화 모델, 3점식 감속기 등 제품을 공개한다.

7일에는 류재완 대표가 정밀 감속기 기술 성과 및 신제품을 소개하는 설명회를 진행한다. 하모닉 타입 감속기 기술과 향후 개발 방향을 소개한다.

류재완 에스비비테크 대표는 "앞으로도 지속적인 기술 개발을 통해 글로벌 로봇 시장에서의 입지를 강화해 나갈 수 있도록 적극 노력할 것"이라고 말했다.