에스비비테크, 하모닉 감속기 신제품 선봬

로보월드서 기술 성과·신제품 공개

디지털경제입력 :2025/11/05 23:24

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 5일부터 8일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 '2025 로보월드'에 참가해 부품 기술을 선보인다고 5일 밝혔다.

에스비비테크는 하모닉 감속기 라인업을 비롯해 소형 모빌리티 드라이브 앤 리프트(DnL) 모듈 조향편심부, 하모닉 감속기 경량화 모델, 3점식 감속기 등 제품을 공개한다.

7일에는 류재완 대표가 정밀 감속기 기술 성과 및 신제품을 소개하는 설명회를 진행한다. 하모닉 타입 감속기 기술과 향후 개발 방향을 소개한다.

류재완 에스비비테크 대표는 "앞으로도 지속적인 기술 개발을 통해 글로벌 로봇 시장에서의 입지를 강화해 나갈 수 있도록 적극 노력할 것"이라고 말했다.

관련기사

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
에스비비테크

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

공정의 한계 넘는다…국내 반도체 업계, '칩렛 전환' 가속

中 CXMT, 韓 HBM 추격 나서...내년 'MR-MUF' 방식 양산

"차동기어로 차별화…韓 휴머노이드 새 길 연다"

네이버 "GPU에 1조원 이상 투자…로봇, 신성장동력으로"

ZDNet Power Center