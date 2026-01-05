에스비비테크, CES 2026서 로봇부품 선봬

초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 오는 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 규모의 IT·전자 전시회 'CES 2026'에 휴머노이드 맥스(M.AX) 얼라이언스 일원으로 참가한다고 5일 밝혔다.

휴머노이드 M.AX 얼라이언스는 산업통상부가 주관하는 로봇 인공지능(AI) 및 휴머노이드 기술 개발 연합체다. 이번 CES에 20부스 규모 공동관을 연다. 공동관에는 핵심 부품 기업을 비롯해 플랫폼, AI 등 국내 로봇 관련 기업 10개사가 참여한다.

에스비비테크는 로봇 구동계 부품 기업으로 참여해 ▲하모닉 감속기 ▲소형 액추에이터 ▲조향·편심 구동기 등 부품을 대거 전시한다. 전시 제품은 실제 로봇에 적용되는 형태로 구현된다.

관련기사

회사는 행사 기간 동안 진행되는 미디어 브리핑과 네트워킹 프로그램을 통해 글로벌 미디어, 완성 로봇 제조사, 부품 바이어들과의 접점을 확대하고, 해외 고객사 발굴 및 장기 파트너십 구축을 통한 매출 기반 확장에 나설 예정이다.

류재완 에스비비테크 대표는 "이번 전시를 통해 로봇 핵심 부품의 중요성과 기술력을 글로벌 시장에 각인시키고 해외 사업 기회를 적극 확대해 나갈 것"이라고 말했다.