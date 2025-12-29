에스비비테크, '올해의 대한민국 로봇기업' 3년 연속 수상

초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 지난 23일 개최된 '2025 올해의 대한민국 로봇기업' 시상식에서 로봇 부품·디바이스 부문을 수상했다고 29일 밝혔다.

올해의 대한민국 로봇기업은 로봇신문사가 주최·주관하는 시상으로, 대한민국 로봇 산업 발전을 이끌며 ▲기업 경쟁력 제고 ▲시장 활성화 ▲고부가가치 창출에 기여한 분야별 우수 로봇 기업을 선정해 수여한다.

에스비비테크는 2023년부터 3년 연속 로봇 부품·디바이스 부문 수상 기업으로 이름을 올렸다.

류재완 에스비비테크 대표(오른쪽)가 '2025 올해의 대한민국 로봇기업' 시상식에서 로봇 부품·디바이스 부문을 수상하고 있다. (사진=에스비비테크)

에스비비테크는 국내 최초로 로봇 구동모듈 핵심 부품인 하모닉 감속기 국산화에 성공한 기술력을 바탕으로, 일본 수입 의존도가 높은 국내 로봇 감속기 시장에서 경쟁우위 확보 기반을 마련한 바 있다.

로봇 관절 역할을 수행하는 고정밀 감속기를 설계·제작하기 위해 초소형 치형 정밀 가공 기술과 내마모성 열처리 기술 등 핵심 제조 역량을 자체 내재화해 왔다.

감속기와 모터를 일체화한 액추에이터 기술을 통해 로봇 구동 효율을 높이는 동시에 초소형·경량화를 구현하며 초정밀 로봇 구동모듈 전문기업으로서 입지를 공고히 했다.

관련기사

에스비비테크 관계자는 "협동로봇과 서비스로봇, 휴머노이드 로봇 등 고부가가치 분야를 중심으로 핵심 구동모듈 제품 공급을 확대하고, 급속히 성장하는 글로벌 로봇 시장에서 글로벌 톱티어 기술 기업으로 도약해 나가겠다"고 말했다.

한편 에스비비테크는 지난 24일 산업통상자원부가 주최한 '맥스(M.AX) 얼라이언스 제1차 정기총회'에 참석해 휴머노이드 로봇 산업 확산을 위한 민관 협력 방안을 논의하며 고부가가치 로봇 분야 확장 행보를 이어가고 있다.