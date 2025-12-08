에스비비테크, TSMC향 웨이퍼공정 베어링 공급…15억원 규모

초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 STS인터내셔널에 15억원 규모 반도체 베어링 공급계약을 체결했다고 8일 공시했다.

에스비비테크는 이번 계약으로 TSMC향 반도체 웨이퍼공정 장비용 베어링을 공급한다. 계약기간은 이달 5일부터 내년 12월 5일까지다.

계약 금액은 14억7천150만원이다. 작년 매출액의 26.9%에 해당하는 수치다.

에스비비테크가 공급하는 반도체 웨이퍼공정 장비용 베어링은 나노 단위의 정밀 제어가 필요한 반도체 제조장비에서 회전축이나 직선 이동축의 마찰을 최소화해 매끄럽고 정밀한 움직임을 가능하게 한다.

진동 및 파티클 발생을 억제하고 클린 룸 환경에서 안정적으로 공정을 유지할 수 있어 반도체 공정 장비의 매우 중요하고 필수적 부품 중 하나다.

관련기사

에스비비테크 관계자는 "매출 성장성과 수익성 개선 가능성이 동시에 열리고 있다"며

"반도체·모빌리티 등 다각화된 사업 포트폴리오 기반 위에서 안정적인 성장세를 이어갈 것"이라고 말했다.