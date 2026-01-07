서클 USDC 시총 작년 증가율 73%, 2년 연속 테더 앞질러

서클이 발행하는 달러 연동 스테이블코인 USDC가 2년 연속 USDT 발행사 테더 성장세를 앞질렀다. 미국 정부가 친(親) 디지털자산 정책을 펼치면서 금융권 스테이블코인 수요가 증가한 것이 서클 성장세를 견인했다.

6일(현지시간) 코인데스크US 데이터에 따르면, 2025년 USDC 시가총액은 751억2천만달러(약 108조8천413억원)로 2024년 대비 73% 증가한 반면, USDT 시가총액은 같은 기간 1천886억달러(약 273조2천625억원)로 36% 성장에 그쳤다.

이로써 서클은 2년 연속 테더 성장세를 앞질렀다. 지난 2024년에도 USDC는 전년 대비 77% 성장세를 보이며 USDT(50%) 성장세를 넘어섰다.

스테이블코인 이미지. (사진=챗GPT)

이러한 배경에 대해 가상자산 시장에선 테더와 달리 서클은 미국, 유럽 등 주요국 규제를 충족하는 점을 꼽았다. USDC는 미국 내 자금이전 라이선스를 보유하고 있으며, 뉴욕주에서는 가상자산 라이선스를 취득했다. 또 유럽 가상자산 규제(MiCA)를 충족하고 있다. 반면, 테더는 미국과 유럽 가상자산 규제를 따르지 않고 있다.

JP모건 또한 규제 준수 여부가 스테이블코인 성장을 결정하는 요인이라고 짚었다. JP모건은 지난해 10월 발행한 보고서에서 “USDC는 투명한 준비금 관리와 정기 검사로 인해 기관투자자와 규제대상 기관 사이에서 더 높은 신뢰를 얻고 있다”며 “서클이 지니어스액트, MiCA 등 주요 규제를 준수하고 있다는 점이 경쟁사와 차별화 요소로 작용, 금융기관이 선호하는 스테이블코인으로 자리잡게 됐다”고 평가했다.