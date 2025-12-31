원화 스테이블코인 수요 문제?...거래소 지갑 연계·소득공제로 해결

원화 스테이블코인을 가상자산 거래소 지갑과 연동하고, 사용 시 소득공제를 제공하면 국내 시장 활성화에 기여할 수 있다는 제언이 나왔다. 관련 법제화 논의가 진행되는 가운데, 원화 스테이블코인 수요가 낮다는 지적에 대한 대안이 제시된 것이다.

토스인사이트가 최근 발간한 ‘달러 스테이블코인 시대, 원화의 선택: 글로벌 트렌드와 국내 실행전략’ 보고서에 따르면, 미국 스테이블코인 전략을 국내에 그대로 적용하기에는 ▲금융 결제 환경 ▲핵심 대상 부재 ▲제도 인프라 등 여러 구조 차이가 존재한다.

이에 따라 ▲가상자산 거래소 지갑과 간편결제 연동 ▲스테이블코인 사용 시 소득공제 ▲이커머스 정산주기 단축 등을 통해 수요 기반을 마련해야 한다고 분석했다.

스테이블코인 이미지. (사진=챗GPT)

거래소 지갑 연동한 모바일 간편지급 서비스

토스인사이트는 기존 간편결제 서비스와 가상자산 지갑을 연결하면 시장 유동성을 확대할 수 있다고 설명했다. 현재 스테이블코인 송금은 상대 지갑 주소 입력 등 절차가 복잡해, 간편결제 대비 접근성이 낮다. 이에 스테이블코인을 모바일 간편결제 앱 결제수단으로 등록해 기존 간편결제처럼 직관적인 사용 환경을 제공해야 한다는 제안이다.

예를 들어 가상자산 거래소 지갑과 연동된 간편결제 수단이 QR코드나 바코드를 생성하면, 오프라인 매장은 이를 스캔해 영수증을 자동 발급하고 국세청에 사용 내역을 신고할 수 있다.

토스인사이트는 “거래소 지갑을 간편지급 플랫폼 결제수단으로 연결하면 기존 간편결제 편의성을 유지하면서도 스테이블코인 일대일 직접 결제 방식을 통한 비용 절감 효과를 누릴 수 있다”고 강조했다.

스테이블코인 사용 시 소득공제 제공

두 번째 활성화 방안으로는 스테이블코인 결제에 대한 소득공제 도입이 제시됐다. 가맹점이 스테이블코인 영수증을 발행하고 이를 국세청에 자동 신고하는 시스템을 구축하면, 스테이블코인 이용 활성화와 거래 투명성 확보를 동시에 달성할 수 있다는 주장이다.

예컨대 소비자가 편의점에서 스테이블코인 결제를 하면, 소비자 지갑에서 가맹점 지갑으로 스테이블코인이 자동 전송된다. 이후 영수증이 자동 발급되고 국세청에 즉시 통보되는 방식이다.

토스인사이트는 “소득공제 수준은 현금·체크카드 사용 시 적용되는 수준 이상이어야 한다”며 “과거 신용카드 결제를 회피하고 현금 결제 시 일부 할인을 통해 세금 납부를 회피하던 상점 행동 패턴을 줄일 수 있다”고 설명했다.

이커머스 판매자 정산주기 단축

보고서는 이커머스 시장에서 원화 스테이블코인을 도입하면 당일 정산이 가능해져, 판매자 운영 자금 부족과 재고 확보 지연 문제를 해결할 수 있다고 봤다. 현재 국내 주요 이커머스 플랫폼 정산 주기는 최대 60일에 이른다.

미국 결제업체 스트라이프(Stripe)는 글로벌 결제 인프라에 스테이블코인을 도입해 이러한 문제를 해소한 사례로 소개됐다. 스테이블코인은 카드사·PG사 등 중개 단계를 거치지 않아 구매자와 판매자 간 직접 결제가 이뤄지며, 당일 정산을 구현할 수 있기 때문이다.

토스인사이트는 “당일 정산 시스템을 구축하면 이커머스 업체는 다수 판매자를 유치해 거래 규모를 키울 수 있고, 판매자는 거래비용 절감과 신속한 정산으로 운영 자금을 적기에 확보할 수 있다”고 평가했다.