비츠로셀, 인도 BEL과 군수 앰플전지 75억원 공급 계약

비츠로셀은 인도 방산기업 바랏 일렉트로닉스 리미티드(이하 BEL)와 총 75억원 규모 인도 국방부용 군수 앰플전지 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 계약 기간은 올해 1월부터 내년 6월까지다.

앰플전지는 전자식 포탄의 전자신관에 전원을 공급하는 특수 군용 전지로, 기존 기계식 신관에서 전자식·다기능 신관으로 전환되는 현대화된 무기체계의 핵심 부품이다. 고도의 신뢰성과 장기 저장 안정성이 요구돼 기술 장벽이 높은 분야로 꼽힌다.

비츠로셀 앰플전지

비츠로셀은 2016년부터 인도 국방부에 앰플전지를 공급하며 장기간 안정적인 납품 이력을 쌓아왔다. 인도는 현재 글로벌 중형 앰플전지 수요의 최대 시장으로, 이번 계약은 세계 최대 방산 수요처에서 비츠로셀이 기술력과 공급 경쟁력을 다시 한 번 입증한 수출 성과로 평가된다고 회사 측은 설명했다.

비츠로셀은 방산 수출 포트폴리오를 강화하고 있다. 인도를 핵심 전략 시장으로 삼아 터키, 유럽 등 기존 방산 고객국과의 협력을 확대하는 동시에, 중동 및 아프리카 지역으로 신규 수출도 추진 중이다.





장승국 비츠로셀 대표는 “이번 BEL과의 계약은 비츠로셀이 글로벌 군수용 앰플전지 시장에서 확고한 경쟁 우위를 보유하고 있음을 보여주는 사례”라며 “세계 최대 앰플전지 시장인 인도에서 지속적인 수주 성과를 발판으로 방산 수출을 구조적으로 확대하고, 중장기 성장 동력을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

비츠로셀은 향후에도 군수용 리튬일차전지를 중심으로 글로벌 방산 시장 공략을 본격화하며, 고부가가치 수출 비중을 지속적으로 확대해 나간다는 전략이다.