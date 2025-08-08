비츠로셀, 방위사업청과 166억원 규모 리튬전지 공급 계약

리튬일차전지 및 이차전지 소재 전문기업 비츠로셀이 군용 리튬전지 시장에서 입지를 강화한다.

비츠로셀은 방위사업청과 총 166억원 규모 리튬전지 공급 계약 6건을 체결했다고 8일 밝혔다. 이번 계약을 통해 비츠로셀은 BA-701K 등 총 13종 리튬전지를 내년 10월까지 순차적으로 공급할 예정이다.

비츠로셀 제품군

비츠로셀에 따르면 이번에 공급하는 제품은 Li-SOCl₂ 스파이럴(와운드) 타입 전지로, 야전 훈련이나 산악 지역 등 극한 환경에서도 안정적인 작동이 가능한 우수한 온도 특성을 갖추고 있다. 또한 휴대성이 뛰어나고 고출력이 필요한 통신 시스템에 최적화돼 있어 한 번 사용으로 2~4일 연속 사용이 가능하다. 비츠로셀은 해당 제품을 1997년부터 꾸준히 방위사업청에 납품해온 바 있다.

특히 이번 계약에는 기존 통신장비용 전지 외에도 차세대 디지털 무전기(TMMR·다대역다기능무전기)용 전지도 포함돼 있어 비츠로셀이 군 전지 분야에서 기술력과 안정적인 공급 능력을 다시 한번 입증했다는 평가다.

관련기사

비츠로셀은 "차세대 무전기 도입과 함께 군용 Li-SOCl₂ 전지 수요가 빠르게 증가하고 있다"며 "내년부터 본격적인 수혜가 기대된다"고 밝혔다.

이어 "유도무기용 열전지, 포신관용 중형 앰플전지, 천무 무기체계용 초소형 앰플전지 등 다양한 군용 전지 수요가 확대되면서 회사의 지속적인 성장세를 견인하고 있다"고 덧붙였다.