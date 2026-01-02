코오롱그룹 "AI, 도구 아닌 동료…원팀 실행력 강조"

코오롱그룹은 2일 새해 온라인 시무식을 열고 인공지능(AI) 전략적 활용을 통해 혁신과 성장을 가속화하자는 의지를 다졌다.

코오롱그룹은 이날 신년사를 통해 올해를 관통하는 경영메시지를 뜻하는 ‘코오롱공감’으로 인공지능(AI)과 탁월함(Excellence)을 결합한 조어 ‘AXcellence 2026’을 선정했다고 발표했다.

AI를 기반으로 탁월한 역량을 키우고 성장을 가속화해 미래가치를 확장해나가자는 의미다. AI 기술과 발맞춰 산업지형이 대전환하는 시기를 맞아 사고를 넓히고 창의적 영감을 얻는 데 AI 플랫폼을 더욱 적극적으로 활용해보자는 취지를 담았다.

성공 스펙트럼을 확산시켜나가자는 의미를 담은 프리즘 이미지를 담은 배지와 팔찌 (사진=코오롱그룹)

코오롱그룹은 AXcellence 2026을 통해 AI를 단순한 생산성 도구가 아니라 ‘원팀’의 일원으로 받아들이고, 조직 전체가 팀워크를 기반으로 실행력을 강화해야 한다고 강조했다. 특히 사업 현장에서는 ‘무엇을 아는가’보다 ‘무엇을 할 수 있는가’를 먼저 고민하고 해법을 실행에 옮기는 추진력이 필요하다고 밝혔다.





올해 코오롱공감 배지는 그룹 CI의 삼각형 디자인에서 착안한 ‘프리즘’을 모티브로 제작됐다. AXcellence라는 프리즘을 통해 코오롱만의 성과 스펙트럼을 완성하겠다는 의미를 담았다는 설명이다. 코오롱그룹은 2013년부터 매년 경영 메시지를 배지와 팔찌 형태로 제작해 임직원과 공유하는 소통 문화를 이어오고 있다.





지난 2022년부터 임직원이 직접 신년사를 발표하는 문화는 올해도 계속됐다. 이번 시무식에서는 ‘One&Only상’ 수상자인 코오롱생명과학 노태환 책임연구원과 코오롱모터스 조현우 차장이 신년사를 발표했다.

One&Only상은 그룹 내에서 탁월한 공적과 전문성을 인정받은 임직원에게 수여된다. 조 차장은 2016년 입사 이후 BMW 차량 누적 판매 2천 대를 돌파하는 성과를 냈고, 노 책임연구원은 변성페닐렌옥사이드(mPPO) 개발을 통해 전자소재 신사업 진출을 이끈 공로를 인정받았다.