노태문 삼성전자 사장 "압도적 제품 경쟁력·AX로 도약"

삼성전자가 전영현 부회장(DS부문장)과 노태문 사장(DX부문장)은 새해 신년사를 2일 발표했다.

삼성전자는 DS부문과 DX부문의 업의 본질이 서로 다르다는 점을 고려해, 각 부문 임직원들에게 부문별 경영 상황에 맞는 메시지를 보다 명확하게 전달하기 위해 올해는 DS부문·DX부문 신년사를 분리해 내놓았다.

노태문 사장은 신년사에서 "DX부문의 모든 디바이스와 서비스 생태계에 AI 기술을 유기적으로 통합해 고객에게 최고의 경험을 제공해야 한다"며 "이를 통해 AI 전환기를 이끄는 선도기업으로 도약하자"고 말했다.

이어 "인공지능 전환(AX)는 단순한 도구가 아닌 우리의 생각과 업무 프로세스를 근본적으로 바꾸는 과정"이라며 "AI를 활용해 일하는 방식과 사고까지 혁신해 업무 속도와 생산성을 높여 나가자"고 강조했다.

노 사장은 "우리의 기술력과 선제적 리스크 관리 역량은 위기를 기회로 반전시키는 강력한 무기가 될 수 있다"며 "압도적인 제품력과 위기 대응력으로 시장 리더십을 확보하자"고 독려했다.

시장 변화에 대해서는 실시간으로 감지하고 경영 활동 전반에서 민첩하고 유연하게 대응해야 한다는 점을 강조했다. 노 사장은 "빠른 실행력과 도전을 장려하는 문화를 정착시키자"고 말했다.

마지막으로 "준법은 회사와 임직원 모두 반드시 지켜야 하는 원칙으로, 지속가능한 미래를 위해 흔들림 없는 준법 문화를 만들어 가자"며 "AX를 통해 일하는 방식을 근본적으로 바꾸고 선제적으로 미래를 준비해 2026년을 한 단계 더 도약하는 한 해로 만들어 가자"고 역설했다.