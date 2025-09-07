노태문 삼성전자 사장 "AI 시대, 세트·부품 시너지 발휘가 미래 성장 동력"

[베를린(독일)=전화평 기자] “DX(세트)와 DS(반도체)가 같이 삼성전자라고 하는 하나의 울타리 안에 있으면서 아주 장기적인 부분들에 대한 선행 개발이라던지, 일정 부분 프로젝트를 같이 할 수 있는 게 장점입니다.”

노태문 삼성전자 DX부문장 직무대행(사장)은 현지시간 4일 진행된 기자들과의 만남에서 AI 시대에 DX부문과 DS부문이 내는 시너지가 장기적으로 회사에 도움이 될 것으로 내다봤다.

노태문 삼성전자 DX부문장 직무대행(사장)이 기자간담회에서 발언하고 있다.(사진=전화평 기자)

노 사장은 “DX와 DS부문은 단기, 중기적으로는 완전히 분리된 운영을 하고 있다”며 “그러나 장기적인 부분에서는 같이 고민하고 있다. 삼성전자가 갖고 있는 장점”이라고 설명했다.

실제로 DX부문과 DS부문은 단기적으로는 사실상 별개 회사처럼 운영되고 있다. DX부문은 스마트폰, 가전 등 완제품을 주로 취급해 B2C(기업과 소비자 간 거래)에 가깝다면, 반도체 등 부품을 취급하는 DS부문은 B2B(기업 간 거래) 구조를 띄고 있다. 두 사업부문이 확실하게 경계를 나누어서 고객 간 충돌이 없도록 비즈니스 영역을 나눈 것이다.

노 사장은 “두 부문이 (단기적으로) 확실하게 경계를 나누어서 고객 간 충돌이 없이 각자의 비즈니스 영역을 다루는 운영을 계속해서 이어나갈 계획”이라고 전했다.

아울러 “이전까지는 비즈니스가 각각 독립적으로 서로 간 영향이 별로 없었다”면서 “그러나 갈수록 디바이스 간 연결과 멀티 디바이스 경험이 중요해지고, 이런 부분이 AI를 통해 더 고도화되고 있다”고 말했다.

그러면서 “여러 가지 디바이스를 통한 통합적인 경험, 통합적인 가치를 줄 수 있는 부분들이 삼성전자 DX부문이 갖고 있는 다른 회사와 다른 중요한 장점”이라며 “이런 부분들이 앞으로의 미래 성장의 원동력이 될 것이라고 확신한다”고 강조했다.

삼성전자 DX부문 임원진.(사진=전화평 기자)

한편 노 사장은 DX부문장으로서의 소회와 앞으로의 각오도 밝혔다.

그는 "대내외적으로 많은 도전이 이어지는 사업 환경 속 DX부문장을 맡게 되어 어깨가 무겁다"며, "삼성의 DNA는 실패를 두려워하지 않는 과감한 도전과 멈추지 않는 혁신이며 다시 한번 삼성의 가능성과 실력을 증명할 시기로 전 임직원과 함께 각고의 노력을 다하겠다"고 말했다.