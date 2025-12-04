삼성전자, 'CES 2026' 앞서 미래 비전 발표...노태문 등 경영진 총출동

1월 4일 '더 퍼스트룩' 개최...용석우, 김철기 등 임원단 연사로 나서

홈&모바일입력 :2025/12/04 10:43    수정: 2025/12/04 10:54

전화평 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

삼성전자가 내년 1월 열리는 CES 2026을 앞두고 진행하는 프리뷰 행사 '더 퍼스트룩(The First Look)' 초대장을 4일 공개했다.

삼성전자는 2026년 1월 4일 오후 7시(현지 시간) 미국 라스베이거스 윈 호텔에서 ‘더 퍼스트룩(The First Look)’ 행사를 진행한다.(사진=삼성전자)

이번 행사는 CES 개막 이틀 전인 1월 4일 오후 7시(현지시간) 미국 라스베이거스 윈 호텔에 마련된 삼성전자 단독 전시관에서 진행된다. 삼성전자는 이 자리에서 DX 부문이 정의하는 2026년 이후의 ‘통합된 비전’과, AI 시대에 맞춘 새 제품과 고객 경험을 선보일 계획이다.

더 퍼스트룩은 새롭게 대표이사 겸 DX 부문장에 취임한 노태문 사장이 대표 연사로 나서는 자리다. 노 사장 체제가 출범한 이후 DX 부문 전체의 전략 방향을 처음으로 공식적으로 공개하는 무대라는 의미가 있어, 단순한 제품 발표를 넘어 삼성의 향후 비전과 전략 재정비의 신호탄으로 읽히고 있다.

노 사장 외에도 용석우 영상디스플레이사업부장(사장), 김철기 DA사업부장(부사장)이 무대에 올라 사업 방향을 공유한다.

이번 행사는 삼성전자 뉴스룸과 삼성전자 공식 유튜브 채널, 그리고 삼성 TV 플러스에서 생중계되며, 관련 부대 행사와 전시는 7일까지 진행된다.

전화평 기자peace201@zdnet.co.kr
삼성전자 CES DX 퍼스트룩 전략 비전 노태문

