쿠팡 "국정원이 중국서 용의자 만나 노트북 회수 요구"

이재걸 쿠팡 법무담당 부사장이 최근 쿠팡 개인정보 유출 사건 관련 국가정보원 측에서 용의자에게 연락할 시점과 방법을 알려줬다고 주장했다.

31일 노종면 더불어민주당 의원은 국회 과학기술정보방송통신위원회와 정무위원회 등 6개 상임위원회가 참여한 연석 청문회에서 “쿠팡 내부에서 국정원을 접촉한 인원이 복수라고 들었다”며 “국정원 직원은 몇 명이었느냐”고 물었다.

이에 이 부사장은 “제가 아는 범위에서는 3명”이라고 답했다. 이어 노 의원이 “공문도 받았다고 했는데 하나냐, 복수냐”고 묻자 이 부사장은 “공문은 1개였고, 12월 2일 전에 받았다”고 설명했다.

이재걸 쿠팡 법무담당 부사장

노 의원은 국정원의 요구 성격을 집중적으로 따져 물었다. 그는 “용의자를 만나달라는 지시였느냐, 제안이었느냐, 아니면 소재 파악 수준이었느냐”고 질문했고, 이 부사장은 “국정원이 용의자의 위치를 계속 물어봤고, 연락을 취하라는 요청도 세 번 이상 있었다”고 밝혔다. 연락 시점과 방법, 전달할 메시지까지 국정원이 구체적으로 설명했다는 점도 언급했다.

중국 현지에서의 접촉과 기기 수거 과정에 대한 질의도 나왔다. 이 부사장은 “국정원이 직접 용의자를 만날 수 없으니 쿠팡 직원이 반드시 중국에 동행해 용의자를 만나 기기를 받아와야 한다고 요구했다”고 말했다. 노 의원이 “노트북을 수거하라는 요구도 국정원이 먼저 한 것이냐”고 묻자, 이 부사장은 “그렇다”고 답했다.

용의자가 노트북을 강에 던졌다고 진술한 이후의 대응을 두고도 공방이 벌어졌다. 이 부사장은 “용의자가 노트북을 강에 던졌다고 설명해 이를 국정원에 즉시 공유했다”며 “국정원에서는 강에 들어가 수거를 시도해야 한다고 말했다”고 밝혔다. 다만 쿠팡 측은 중국 현지에서의 법적 문제를 우려해 망설였다고 설명했다.

포렌식과 외부 분석 기관 선정 과정에서도 국정원과 협의가 있었다는 주장도 나왔다. 이 부사장은 “포렌식 이미지 생성에 대해 국정원이 허락한 것으로 이해했고, 회수된 기기를 어느 외부 기관이 분석하는 것이 적절한지에 대해서도 논의했다”고 말했다.

노 의원은 쿠팡이 정부 조사와 별도로 단독 발표에 나선 배경도 문제 삼았다. 그는 “국정원과의 협조나 지시가 있었던 사안인데 왜 쿠팡이 먼저 발표했느냐”며 “수사기관의 결과가 나오기 전 사건 당사자가 독자적으로 발표하면 오히려 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다”고 지적했다.

이에 대해 이 부사장은 발표는 국정원의 지시가 아닌 “자체 판단”이었다고 선을 그었다. 그는 “경찰과 민관 합동조사단, 개인정보보호위원회에 이미 동일한 내용을 설명했고, 고객들이 정보가 여전히 유출돼 있다고 오해해 2차 피싱 피해를 입을 수 있다는 우려가 컸다”며 “외부에 남아 있는 원본은 회수됐고 나머지는 삭제됐다는 점을 신속히 알릴 필요가 있다고 판단했다”고 설명했다.

그러나 노 의원은 “합동조사단과 수사기관이 조사 중인 사안에서 당사자가 ‘우리는 이렇게 조사했다’고 발표하는 것은 부적절하다”며 “정부 조사를 존중한다면서도 사실상 결과를 선행 공개한 것 아니냐”고 비판했다.