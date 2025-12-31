"쿠팡 용의자, 성인용품 주문내역까지 협박에 활용"

쿠팡 개인정보 유출 사건 용의자가 가입자 성인용품 구매 내역까지 포함한 주문 정보를 협박 수단으로 활용했다는 구체적인 정황이 국회 청문회서 공개됐다.

김우영 더불어민주당 의원은 31일 과학기술정보방송통신위원회와 정무위원회 등 6개 상임위원회가 참여한 연석 청문회에서 “범인(용의자)이 쿠팡에 보낸 협박 메일에는 실제 주문 데이터가 첨부돼 있었다”며 “이 정보는 디지털 성범죄로까지 이어질 수 있는 중대한 개인정보”라고 지적했다.

김 의원에 따르면 용의자는 지난 11월 25일 쿠팡에 협박 메일을 보내며 배송 주소 주문 데이터 1억2천만 건, 주문 기록 5억6천만 건을 보유하고 있다고 주장했다. 메일에는 이 가운데 일부를 추출·분석한 자료가 첨부돼 있었고, 실제 가입자 이름 일부와 함께 지역명, 상세 주소, 전화번호가 담긴 주문 내역이 포함돼 있었다.

김우영 더불어민주당 의원이 공개한 쿠팡 개인정보 유출 용의자 메일 내용

특히 첨부 파일에는 성인용품 구매 정보가 그대로 기재돼 있었다. 구매 일자와 금액, 상품명까지 명시된 해당 주문 내역은 쿠팡 측을 압박하기 위한 수단으로 활용됐다는 게 김 의원의 설명이다.

김 의원은 “건강이나 성생활과 관련된 주문 정보는 그 자체로 극도로 민감한 정보”라며 “타인에게 노출돼서는 안 되는 정보”라고 강조했다. 그러면서 "이러한 개인의 사생활이 디지털 성범죄로도 이어질 수 있다"고 질타했다.

이에 대해 해롤드 로저스 대표는 “정부와의 협력 조사 과정에서 용의자가 데이터를 저장했지만 이후 삭제했고, 외부에 공유하지 않았다는 점을 확인했다”고 말했다.

그러면서 “금전적 목적보다는 회사에 대한 개인적 감정과 보복 심리가 작용한 것으로 파악하고 있다”고 설명했다.