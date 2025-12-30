쿠팡 "국정원 지시로 조사" VS 국정원 "위증죄 고발 요청"

정부 지시에 따라 대규모 개인정보 유출 사건을 조사했다는 쿠팡 주장에 유관 기관으로 지목된 국가정보원이 “명백한 허위사실”이라며 회사를 위증죄로 고발해달라고 국회에 요청했다.

국정원은 30일 배포한 보도자료에서 “고발권을 가지고 있는 국회 쿠팡 청문회가 (해롤드 로저스) 쿠팡 대표를 ‘국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률’ 제 14조 제1항에 따른 위증제로 고발해 달라는 요청을 했다”고 말했다. 이어 “쿠팡 대표의 허위발언이 국가기관의 신뢰를 저하시키는 중대한 사안임을 엄중히 경고한다”고 덧붙였다.

해롤드 로저스 쿠팡 대표가 17일 과학기술정보통신위원회 청문회에서 질타를 받고 있다. (사진=지디넷코리아)

이날 국정원은 국회에서 열린 ‘쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회’에 출석한 로저스 대표 발언을 반박했다.

국정원 지시·명령에 따라 사건을 조사했다는 발언에 대해서는 “전혀 사실이 아니”라고 전면 부인했다. 또 “국정원은 자료 요청 외 쿠팡에 어떠한 지시·명령·허가를 한 사실이 없으며 그럴 위치에 있지도 않다”고 부연했다.

개인정보 유출 행위자와 연락하도록 지시했다는 주장에 관해서는 “국정원은 오히려 쿠팡의 유출자 접촉 관련 문의에 대해 ‘최종 판단은 쿠팡이 하는 것이 맞다’고 수 차례 강조했다”고 반박했다.

아울러 ‘정부 기관 지시에 하드 드라이브에서 포렌식 이미지를 채취했다’는 언급을 두고는 국정원이 쿠팡과 접촉한 지난 17일 이전인 15일 이미 회사가 이미지 사본을 복제한 상태였다고 밝혔다. 뿐만 아니라 쿠팡과 접촉하기 전까지 이미지가 복제됐다는 사실을 알지 못했다고 국정원은 설명했다.

국정원은 정부 기관이 복사본을 갖고, 원본은 경찰에 전달됐으며, 쿠팡이 복사본을 보유할 수 있도록 정부 기관이 별도 복사본 제작을 허용했다는 로저스 대표의 주장도 사실이 아니라고 부인했다.

그러나 국정원은 지시·명령이 전혀 사실이 아니라면서도 유출자 접촉이나 하드 드라이브 포렌식 이미지 확보 등에 대해 쿠팡에 어떤 견해나 조언을 제시했는지는 구체적으로 언급하지 않았다.

앞서 로저스 쿠팡 대표는 쿠팡 연석 청문회 현장에서 최근 대규모 개인정보 유출 조사 결과 발표를 두고 ‘셀프 조사’ 논란을 전면 부인하면서 정부 기관과 협력한 것이라고 주장했다. 로저스 대표는 “(저희는) 피의자와 연락하는 것을 원치 않았지만, 여러 차례에 걸쳐 (국정원에서) 피의자와 연락하기를 요청했다”고 했다.

그러면서 “(국정원은) 저희가 협력해야 한다고 말했고, 한국법에 따라 사실 협조 요청은 구속력이 있고 지시에 따라야 한다고 이해했다”며 “지시명령이었고, 중국에서 (피의자를) 만났다”고 답변했다.