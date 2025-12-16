과방위, 김명규 쿠팡이츠 대표 추가 증인으로 채택

국회 과학기술정보방송통신위원회가 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련한 청문회 증인으로 김명규 쿠팡이츠서비스 대표를 추가로 채택했다. 쿠팡이츠 앱을 통한 개인정보 유출 여부와 함께 배달 서비스 운영 구조 전반을 점검하기 위한 취지다.

16일 국회 과방위는 전체회의를 열고 김명규 쿠팡이츠서비스 대표를 청문회 증인으로, 전경수 쿠팡 서비스정책실장과 노재국 쿠팡 물류정책실장, 이영목 쿠팡 커뮤니케이션 총괄 부사장을 참고인으로 채택했다.

이들은 각각 서비스 정책과 물류 운영, 대외 커뮤니케이션 측면에서 이번 사태와 관련한 회사 내부 대응 과정과 관리 체계에 대해 설명할 것으로 예상된다.

김명규 쿠팡이츠서비스 대표

과방위는 개인정보 유출 경위와 관리 책임, 재발 방지 대책 등을 중심으로 오는 17일 청문회를 열 예정이다. 당초 증인으로 채택됐던 김범석 쿠팡 Inc 의장과 강한승 전 대표, 박대준 전 대표는 불출석 사유서를 제출했다.

김범석 의장은 ‘해외 거주’, 강한승 전 대표는 ‘현재 책임 위치가 아님’, 박대준 전 대표는 ‘건강상의 이유’를 각각 불출석 사유로 들었다. 그러나 과방위는 이 같은 사유를 받아들이기 어렵다며 고발을 예고했다.