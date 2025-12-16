와이레스, 광장시장에 오프라인 스토어 ‘와이레스 광장’ 열어

글로벌 K-뷰티 플랫폼 와이레스(YLESS)가 서울 종로구 광장시장에 오프라인 스토어 ‘와이레스 광장’을 열었다고 16일 밝혔다.

와이레스는 지난해 12월 북촌 플래그십 스토어를 시작으로 지역 특색이 강한 로컬 시장과 관광 명소를 중심으로 오프라인 매장을 확장해왔다. 이번 광장점은 120년 역사를 지닌 한국 최초 상설 시장인 광장시장의 생동감과 정취를 고스란히 담아, 전통과 현대 K-뷰티가 자연스럽게 어우러지는 이색 공간으로 탄생했다.

매장은 ‘장터(市場)’를 컨셉으로, 한옥 요소를 배치하고 오미자차 등 전통 음료를 제공하는 등 시장 특유의 활기와 한국적 감성을 강조했다. 유동 인구가 많은 북문 초입에 위치해 국내외 방문객이 전통 시장 분위기 속에서 1천500여개 K-뷰티 인디 브랜드 제품을 한자리에서 만날 수 있다. 멀티밤 ‘가히’부터 대표적인 듀프 라인인 ‘블루콰티카’와 ‘아방쥔’, 개성 있는 메이크업 브랜드 ‘히카뷰티’ 등 와이레스의 대표 베스트셀러와 인기 제품을 경험할 수 있다.

와이레스(YLESS) 광장

와이레스의 시그니처 서비스인 ‘퍼스널컬러 무료 진단 및 메이크업 시연’도 상시 운영된다. 전문 아티스트가 진행하는 개인별 맞춤 뷰티 컨설팅은 K-뷰티가 익숙하지 않은 외국인 관광객들에게 특히 큰 인기를 끌고 있다. 퍼스널컬러 진단과 메이크업 시연 존은 매장 입구에 위치해 있어, 방문객 누구나 현장에서 쉽게 체험할 수 있도록 편의성을 더했다.

와이레스 이동열 대표는 “광장시장은 한국의 전통 생활문화와 전 세계 관광객이 공존하는 특별한 장소”라며 “이곳에서 K-뷰티의 매력을 보다 다채롭게 선보이고, 시장을 찾는 모든 분들이 자연스럽게 한국 문화를 느낄 수 있는 공간으로 만들어가겠다”고 밝혔다.