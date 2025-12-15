SK플래닛, 핑크퐁 IP 문샤크 담은 OK캐쉬백 ‘오키카드’ 출시

SK플래닛(대표 유재욱)이 더핑크퐁컴퍼니의 인기 캐릭터 IP(지식재산권) ‘문샤크’를 적용한 한정판 OK캐쉬백 선불형 충전카드 ‘오키카드 문샤크 에디션’을 출시하며 10대 고객층 공략에 나섰다고 15일 밝혔다.

오키카드는 지난 9월 출시된 OK캐쉬백 기반 선불형 충전카드로, 연회비 없이 만 14세 이상이면 OK캐쉬백 앱에서 즉시 발급할 수 있다. 충전한 포인트로 쇼핑, 교육, 식음료 등 온·오프라인 전 영역에서 결제할 수 있어 10대 ‘용돈카드’로 빠르게 자리잡고 있다.

이번에 SK플래닛이 공개한 한정판 카드에는 전 세계 유튜브 조회수 1위를 기록한 ‘핑크퐁 아기상어’ 세계관에서 파생된 스핀오프 IP ‘문샤크’ 캐릭터가 담겼다. 문샤크는 해저 왕국의 상어 공주 ‘시드’가 육지에서 셀럽으로 데뷔하는 독특한 설정과 감각적인 디자인으로 1020 세대 중심의 팬덤을 구축하고 있다.

문샤크 오키카드 DIY 스티커

오키카드 문샤크 에디션은 기존 카드 라인업과 동일하게 ▲ 결제 금액 기준 0.5% 가 적립되는 ‘S 에디션’, ▲ 0.2% 혹은 1.5% 중 랜덤 적립되는 ‘H 에디션’ 등 두 종류로 구성돼 사용자의 취향에 맞게 선택할 수 있다.

SK플래닛은 영타깃을 겨냥한 상품인 만큼 실속있는 론칭 이벤트도 마련했다. 내년 1월 31일까지 선착순 2천명을 대상으로 학원·교육 업종에서 단일 결제 20만원 이상 이용 시 OK캐쉬백 1만 포인트를 제공한다. 이어 오키카드 DIY 스티커, 쿠팡이츠 최대 1만원 랜덤 할인 쿠폰, 삼성닷컴 이어폰·헤드폰 할인 쿠폰 등 다양한 부가 혜택도 준비했다.

SK플래닛 김교수 사업본부장은 “10대는 장기적으로 OK캐쉬백의 미래 핵심 고객”이라며 “이번 한정판 카드는 포인트 서비스 접근성을 높이는 동시에 사용· 적립 경험을 확대하는 계기가 될 것”이라고 말했다.