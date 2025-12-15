공영홈쇼핑, ‘2025 대표상품전’ 진행

공영홈쇼핑이 올해 인기 상품을 한데 모아 ‘2025 대표상품전’을 진행한다고 15일 밝혔다.

16일부터 21일까지 진행하는 이번 특집전에서는 올 한해 높은 판매량을 기록한 상품 중 상품개발자(MD)들이 직접 선정한 10개의 상품을 선보인다.

외식 물가 상승으로 집밥을 선호하는 소비자가 늘면서, 우리 먹거리가 많은 사랑을 받은 것으로 나타났다. ‘도미솔김치’는 올해 180억 원의 판매액을 기록하며 식품 1위를 차지했다. 간편식인 ‘양평서울해장국’은 올해 첫 론칭 이후 90만 팩 이상 판매되며 인기를 모았다. 이 밖에도 ‘가족 사과’, ‘만블링 한우투뿔 스테이크’, ‘김미라의 우리바다 조개탕’, ‘선호본명란’ 등이 ‘2025 대표상품’에 이름을 올렸다.

공영홈쇼핑 2025 대표상품전 이미지

중소기업 상품 중에는 여성의류 매출 1위 브랜드인 ‘마담 엘레강스’와 침구 브랜드 1위인 ‘보몽드’가 대표 상품으로 선정됐다. 집밥을 위한 주방용품 ‘헤르젠 올스텐찜기’와 가구부문 신상품 판매 1위를 기록한 ‘라꾸라꾸 접이식 침대’도 특집전에서 선보일 예정이다.

‘2025 대표상품전’을 맞아 적립금 이벤트도 마련했다. 대상 상품을 모바일로 주문하면 결제 금액의 10%를 적립 받을 수 있다. 적립금은 31일 지급되며 내년 1월 1일부터 60일간 사용 가능하다. 이 밖에도 상품별로 다양한 특집 구성과 할인 혜택이 제공될 예정이다.

공영홈쇼핑 관계자는 “연말을 맞아 소비자의 성원에 보답하기 위해 인기 상품을 특가에 구매할 수 있도록 이번 특집전을 마련했다”며, “내년에도 더욱 다양한 우리 중소기업 상품과 농축수산물을 선보일 예정이니 많은 사랑 부탁드린다”고 말했다.