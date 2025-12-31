국정원 개입 두고 이틀째 공방...쿠팡 "용의자 접촉하라 지시한 것으로 이해"

쿠팡 개인정보 유출 사건과 관련해 국회 청문회에서 국가정보원의 개입 범위를 둘러싼 공방이 이틀째 이어졌다. 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장은 국정원이 쿠팡에 용의자 접촉과 포렌식 진행을 직접 지시했는지를 집중 추궁했고, 쿠팡 측은 관련 요청을 “지시로 이해했다”는 취지로 답변했다.

최 위원장은 31일 열린 과방위와 정무위원회 등 6개 상임위원회가 참여한 연석 청문회에서 이재걸 쿠팡 법무담당 부사장에게 “국정원이 쿠팡에게 용의자를 접촉하라고 일방적으로 지시했느냐”고 여러 차례 따져 물었다.

이에 이 부사장은 “12월 2일 국정원으로부터 처음 공문을 받았고, 국가안보 사안이라 협조해야 할 법적 의무가 있다는 설명을 들었다”고 말했다.

이재걸 쿠팡 법무담당 부사장

이 부사장은 이어 “12월 초 국정원 측에서 용의자에게 연락을 해보는 게 좋을 것 같다는 요청을 받았다”며 “처음에는 중국 현지 직원 접촉 방안도 제안받았으나 현실적으로 어렵다고 설명했고, 이후 한국에 있는 직원이 연락하는 방안으로 논의가 이어졌다”고 밝혔다.

최 위원장은 이 같은 설명에 대해 “국정원이 먼저 일방적으로 용의자를 접촉하라고 지시한 것이 맞느냐”고 재차 압박했고 “국정원이 일방적으로 용의자 접촉을 지시했다는 점을 인정한 것”이라고 정리했다.

관련기사

포렌식 지시 여부에 대한 공방도 이어졌다. 최 위원장은 “국정원이 회수된 기기에 대해 포렌식을 하라고 지시했느냐”고 반복해서 물었지만, 이 부사장은 “국정원에 어떻게 처리하는 것이 좋을지 문의했고, 회수한 뒤에는 알아서 해도 된다는 취지의 답변을 받았다”고 설명했다.

최 위원장은 “국정원을 끌어들여 프레임을 전환하려는 시도를 용납할 수 없다”며 “어제 로저스 대표 발언의 사실관계를 하나하나 검증하고 있다”고 강조했다. 이어 “잘못한 것은 쿠팡이며, 협조는 당연한 문제”라고도 꼬집었다.