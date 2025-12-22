노태문·문혁수 등 49인, 한국공학한림원 신입 정회원 됐다

노태문 삼성전자 DX부문장(사장)이 한국공학한림원 2026년 신입 정회원으로 선정됐다.

한국공학한림원은 22일 2026년 신입 정회원 49명의 명단을 발표했다. 한국공학한림원은 기업, 대학, 기관(연구소) 등에서 탁월한 연구 성과와 혁신적인 기술개발로 국가 발전에 기여한 전문가들 중에서 추천을 받아 10개월간의 엄격한 다단계 심사를 거쳐 회원을 선정한다. 회원은 정회원과 일반회원으로 구분되며, 정회원은 일반회원 중 선정한다.

삼성전자 노태문 사장

산업계에서는 총 26인이 정회원으로 선정됐다. ▲노태문 삼성전자 DX부문장(사장) ▲문혁수 LG이노텍 CEO(최고경영자) ▲박용인 삼성전자 시스템LSI 사업부장(사장) ▲오세기 LG전자 ES사업본부 ES연구소장(부사장) ▲최현철 LG디스플레이 SC사업부 부사장 등이 명단에 이름을 올렸다.

이번 신입회원 선임에 따라 한국공학한림원의 정회원은 291명, 일반회원은 394명이 됐다.

윤의준 한국공학한림원 회장은 “2025년이 창립 30주년을 맞이한 해인 만큼, 회원을 더욱 신중하게 선정했다”며 “공학 싱크탱크로서 대한민국 공학계를 강력하게 이끌어 갈 혁신적인 리더들을 모시기 위해 최선을 다했다”고 말했다.