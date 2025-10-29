30주년 공학한림원, '공학인의 날' 추진

한국공학한림원이 창립 30주년을 맞아 '공학인의 날' 제정을 추진한다.

윤의준 한국공학한림원 회장은 29일 서울 삼성동 그랜드 인터콘티넨탈 서울 파르나스에서 열린 창립 30주년 기념식에서 "공학은 문제를 해결하고 미래를 설계하는 힘이며, 앞으로 대한민국의 확실한 나침반이 돼야 한다"고 강조했다.

윤 회장은 이날 환영사를 통해 "한국공학한림원은 1995년 '공학이 국가 발전의 중심에 서야 한다'는 사명으로 출범했다"며 "30년간 산업화와 정보화, 디지털 전환과 AI 시대를 거치며 대한민국의 기술 혁신과 산업 경쟁력을 이끌어왔다"고 회고했다.

윤의준 한국공학한림원 회장이 29일 창립 30주년 기념식에서 환영사를 전하고 있다. (사진=한국공학한림원)

그는 "공학한림원은 지난 30년의 지혜를 바탕으로 미래를 설계하는 공학 싱크탱크로 확고히 서야 한다"며 "AI, 반도체, 에너지, 모빌리티, 양자 기술 등 세계적 기술 경쟁 속에서 공학이 국가의 방향을 제시하는 나침반 역할을 해야 한다"고 말했다.

윤 회장은 또 "이번 30주년 기념식은 공학인의 위상과 역할을 조명하고 국가 아젠다를 공유하는 자리"라며 "이를 계기로 한국공학한림원 창립일인 10월 30일을 '공학인의 날'로 제정하기 위한 논의를 시작하겠다"고 밝혔다.

그는 "'공학인의 날'이 산·학·연·관이 한자리에 모여 공학기술의 미래를 논의하고, 공학이 국가 생존의 핵심 전략임을 되새기는 계기가 되길 바란다"며 "사회적 공감대 형성과 함께 공학인의 자긍심을 높이는 데 앞장서겠다"고 덧붙였다.

윤 회장은 향후 한국공학한림원의 비전으로 '전환', '역량 강화', '참여' 등 세 가지 핵심 가치를 제시했다. 그는 "기술 변화의 흐름을 선도하고 차세대 공학 인재를 육성하며, 산업·학계·연구기관·정부가 함께하는 협력의 장을 넓혀가겠다"고 밝혔다.

또한 "정책 제언에 실천을 더해 공학이 실제 산업과 사회 현장에서 변화를 이끄는 '공학 싱크탱크'이자 '전략적 공공 플랫폼'으로 도약하겠다"며 "공학을 통해 국가 경쟁력을 높이고 국민 삶을 풍요롭게 만들겠다"고 강조했다.