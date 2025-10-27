30주년 공학한림원, 공학 싱크탱크 비전 선포

한국공학한림원은 오는 29일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '창립 30주년 기념식'을 개최한다고 27일 밝혔다.

공학한림원은 이 자리에서 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 국가 전략 자산으로서 공학의 역할과 책임을 재조명하고, '혁신 대한민국을 위한 공학 싱크탱크'로서 비전을 새롭게 선포할 예정이다.

기념식에는 윤 회장을 비롯해 신학철 이사장(LG화학 부회장), 고한승 삼성전자 사장, 안현 SK하이닉스 사장, 장병규 크래프톤 이사회 의장, 석상옥 네이버랩스 대표, 문신학 산업통상부 차관 등 산·학·연·관 주요 인사 및 회원 500여 명이 참석할 예정이다.

행사에서는 윤의준 회장의 환영사와 이재명 대통령 서면 축사에 이어 창립 30주년 기념 영상 '공학인의 꿈, 세상의 희망이 되다'가 상영된다. 이후 비전과 미래 기관 전략 방향을 담은 비전 선포식이 진행된다.

공학한림원은 지난 30년간 축적해 온 정책과 인재, 문화 플랫폼을 바탕으로 국가가 직면한 사회·산업·기술적 난제를 해결하고, 미래 경쟁력을 선도하는 공학 싱크탱크로 도약한다는 목표를 제시했다. 이를 통해 혁신과 성장 선순환을 이끄는 국가 전략 파트너로 자리매김하겠다는 구상이다.

관련기사

윤의준 회장은 "산업과 사회 현장에서 산·학·연·관이 함께 실질적 변화를 만들어내는 공학싱크탱크이자 전략적 공공플랫폼으로 도약하겠다"고 말했다.

차국헌 창립 30주년 기념사업 준비위원회 위원장은 "30주년을 계기로 공학한림원이 한층 더 단단한 공동체로 성장하고, 앞으로도 우리 사회가 공학의 가치를 더욱 넓게 공유할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.